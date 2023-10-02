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"В космос не полетит": Гороховский прокомментировал гибкий курс доллара

Понедельник 02 октября 2023 20:21
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"В космос не полетит": Гороховский прокомментировал гибкий курс доллара Что будет с курсом валют при гибком режиме (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Национальный банк Украины (НБУ) с 3 октября вводит режим управляемой гибкости обменного курса. Этот режим отличается от режима плавающего курсообразования, действовавшего в Украине до 24 февраля 2022 года. Фактически официальный курс при режиме управляемой гибкости будет определяться операциями на межбанковском валютном рынке при активном участии НБУ.

Приведет ли этот режим к росту курса доллара в Украине, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал на соучредителя Monobank Олега Гороховского.

Будет ли скачок курса?

По словам Гороховского, изменение режима обменного курса не сильно повлияет на реальный курс валюты.

"О курсе. Почти уверен, что с курсом пока ничего не произойдет. У НБУ огромные резервы и отпускать курс, чтобы он вылетел "в космос", они точно не собираются, хотя бы потому, что избирателям это не понравится", - считает соучредитель Monobank.

Он добавил, что свободное формирование курса является признаком нормальности, и этим решением НБУ намекает, что жизнь в Украине продолжается, экономика держится, финансовая система работает - все это, несмотря на войну.

"Я приветствую это решение НБУ", – подчеркнул Олег Гороховский.

Что стоит знать о гибком курсе

Курс будет изменяться в обе стороны. В то же время, НБУ будет существенно ограничивать эти колебания, чтобы не допускать ни значительного ослабления гривны, ни существенного укрепления.

Новый режим усилит устойчивость украинской экономики и валютного рынка

Официальный курс по режиму управляемой гибкости будет определяться операциями на межбанковском валютном рынке

Курс на наличном валютном рынке, где покупают и продают валюту граждане, будет устанавливаться по тем же правилам, что и раньше.

Напомним, ранее мы писали, что глава Нацбанка дал разъяснения по поводу гибкого курса валют.

А также рассказывали, что доллар в начале октября начал дорожать.

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