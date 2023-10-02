"В космос не полетить": Гороховський прокоментував гнучкий курс долара

Національний банк України (НБУ) з 3 жовтня впроваджує режим керованої гнучкості обмінного курсу. Цей режим відрізняється від режиму плаваючого курсоутворення, який діяв в Україні до 24 лютого 2022 року. Фактично, офіційний курс за режиму керованої гнучкості визначатиметься операціями на міжбанківському валютному ринку за активної участі НБУ.

Чи спричинить цей режим зростання курсу долара в Україні, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Telegram-канал на співзасновника Monobank Олега Гороховського.

Чи буде стрибок курсу?

За словами Гороховського, зміна режиму обмінного курсу не сильно буде впливати на реальний курс валюти.

"Про курс. Майже впевнений, що з курсом поки що нічого не станеться. У НБУ величезні резерви та відпускати курс, щоб він вилетів "в космос", вони точно не збираються, хоча б через те, що виборцям це не сподобається", - вважає співзасновник Monobank.

Він додав, що вільне формування курсу є ознакою нормальності, і цим рішенням НБУ натякає, що життя в Україні триває, економіка тримається, фінансова система працює - все це попри війну.

"Я вітаю це рішення НБУ", - підкреслив Олег Гороховський.

Що варто знати про гнучкий курс

Курс буде змінюватися в обидва боки. Водночас НБУ суттєво обмежуватиме ці коливання, щоб не допускати ні значного послаблення гривні, ні суттєвого зміцнення.

Новий режим посилить стійкість української економіки та валютного ринку

Офіційний курс за режиму керованої гнучкості буде визначатися операціями на міжбанківському валютному ринку

Курс на готівковому валютному ринку, де купляють та продають валюту громадяни, буде встановлюватися за тими ж правилами, що й раніше.