НБУ не отпустил курс: Пышный пояснил, что означает переход к гибкому курсу

Переход к более гибкому курсу гривны к доллару с 3 октября не означает, что он будет определяться рынком, как было до войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Андрея Пышного на брифинге, который транслировался на Youtube .

"НБУ не отпустил курс. Нет. Мы не вернулись к режиму плавающего курсообразования, который существовал до полномасштабного вторжения. Мы пока этот вариант даже не рассматривали, учитывая структурный дефицит валюты на рынке", - сказал он.

Пышный также отметил, что решение НБУ в основном касается бизнеса, покупающего и продающего валюту на межбанковском рынке.

"Правила того сегмента, где покупает и продает валюту население, не меняются", - добавил он.

Глава НБУ отметил, что население Украины давно живет в режиме гибкого курса, а только в начале года курс гривны к доллару "укрепился на 7%" (в прошлом году упал на 50%, - ред.).

"Пока режим, который меняет НБУ в первую очередь, повлияет на установление официального курса и будет определяться по результатам торговых сессий на межбанковском рынке. Поэтому мы говорим о том, что НБУ не отпускает курс в свободное плавание. НБУ будет присутствовать, будет присутствовать мощно, чтобы сглаживать чрезмерные колебания", - сказал Пышный.

Решение НБУ

Напомним, Национальный банк (НБУ) 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса . До этого с начала войны НБУ держал фиксированный курс гривны по отношению к доллару, сначала 29,25 грн/доллар, а с 21 июля 2023 года - 36,57 грн/доллар.

Официальный курс по режиму управляемой гибкости будет определяться операциями на межбанковском валютном рынке.

В то же время НБУ будет контролировать ситуацию на межбанковском валютном рынке и на постоянной основе компенсировать структурный дефицит иностранной валюты на рынке, который будет сохраняться на прогнозном горизонте из-за особенностей функционирования экономики Украины.

Благодаря компенсации структурного дефицита курс на межбанковском рынке сможет как расти, так и снижаться, реагируя соответствующим образом на изменения в балансе спроса и предложения.

НБУ будет существенно ограничивать курсовые колебания, не допуская как значительного ослабления гривны, так и существенного укрепления.