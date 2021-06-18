У метро Києва намагалися загасити пожежу шваброю: в мережу потрапило епічне відео
У Київському метрополітені сталася невелика пожежа, яку працівники підземки взялися гасити шваброю.
Відео інциденту розмістили у спільноті "Київ Оперативний" у Facebook.
Інцидент стався вранці в п'ятницю, 18 червня, на станції метро "Золоті ворота". Під стелею сталося невелике загоряння. Іскри сипалися зверху прямо на голови пасажирам.
Люди спочатку переміщалися і не реагували на загоряння, а потім один небайдужий перехожий встав в тунелі переходу і попереджав про те, що попереду небезпека.
Однак найбільше очевидців події вразили дії працівників метрополітену. Через кілька хвилин після загоряння прибіг робітник зі шваброю і почав гасити пожежу ганчіркою. Епічну боротьбу з вогнем зняли на відео.
"Техніка гасіння пожежі в столичній підземці просто вражає. Київ, станція метро "Золоті ворота", - сказано в підписі до відео.
Пожежа в метро Києва
У коментарях до відео думки користувачів розділилися. Деякі відзначили, що робочий метро все зробив правильно, а деякі обурилися технікою безпеки в метрополітені.
- Прибиральник вчинив правильно, приступив до гасіння всіма доступними засобами, не розгубився. До метрополітену звичайно є питання.
- Українські інновації. Не те, що в Європі.
- Згоріло мільйона на два, потрібно більше швабр - точно ціну до 20 гривень піднімуть.
- Молодець чоловік, який став у центрі, і, судячи з усього, попереджав людей.
- Працівник метро - красава, не розгубився в такій ситуації.
- Нанотехнології.
- А де Київський метрополітен закуповує такі ганчірки?
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у метро Києва виявили унікальні мікроби та бактерії.
А також розповідали про те, що під Києвом покупець ляпасами втихомирив бешкетників у супермаркеті.