На Закарпатті згорів ромський дитячий садок

Поліція перевіряє версію підпалу і проводить експертизу

У селі Велика Добронь Закарпатської обл. вночі 15 липня згоріла будівля дитячого садочку у ромському поселенні. Про це повідомляє Mukachevo.net.

Видання відзначає, що місцеві роми розповіли, що не виключають навмисний підпал з урахуванням останніх подій.

Своєю чергою, на сайті ГУ Нацполіції Закарпатської області повідомляється, що пожежа відбулася у культовій будівлі. Поліція не виявила слідів, які б вказували на умисний підпал.

"Поліція не виявила слідів, які б вказували на умисний підпал. Для з'ясування точної причини займання буде проведено відповідну експертизу, саме з цієї причини розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України", - повідомили у поліції

Нагадаємо, 9 липня одного із підозрюваних у нападі на табір ромів у Львові відпустили під домашній арешт.