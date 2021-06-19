ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Ужгороді сталася масштабна пожежа в таборі ромів: пожежники їхали пів години (відео)

Новость на русском →
Ужгород, Субота 19 червня 2021 10:06
В Ужгороді сталася масштабна пожежа в таборі ромів: пожежники їхали пів години (відео) Фото: гасіння пожежі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Ужгороді сталася серйозна пожежа в таборі ромів у мікрорайоні Шахта. На місце події прибули пожежники, поліцейські та бригади "швидкої". За попередньою інформацією, причиною загоряння став підпал.

Про це розповів журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram.

Вогонь цієї ночі охопив велику ділянку в таборі ромів поблизу тубдиспансеру, полум'я швидко розросталося, і незабаром пожежа набула серйозних масштабів.

За словами журналіста, пожежники не приїжджали на виклик більше пів години, хоча на той час на місце вже прибули і правоохоронці, і карети невідкладних.

"Є рівні, є рівніші", - згадав він фразу з твору Джорджа Оруелла "Скотний двір".

За словами місцевих жителів, подія трапилася через те, що один з ромів підпалив свій будинок, додав Глагола.

Також він опублікував фото і відео з місця великої пожежі.

Наразі інформація про інцидент уточнюється. Поліція з'ясовує деталі та опитує свідків.

Відомостей про постраждалих поки немає.

У прес-службі ДСНС і поліції в Закарпатській області на момент публікації матеріалу про пожежу в таборі ромів нічого не повідомляється.

Відео: в Ужгороді сталася велика пожежа в таборі ромів

Раніше повідомлялося, що у метро Києва намагалися загасити пожежу шваброю, і в мережу потрапило епічне відео такої спроби впоратися з вогнем.

Нагадаємо, у 2018 році на Закарпатті згорів дитячий садок ромів у селі Велика Добронь.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ужгород пожежа ромы
LITE
Троїцька батьківська субота: що не можна робити в цей день, прикмети і традиції
Троїцька батьківська субота: що не можна робити в цей день, прикмети і традиції