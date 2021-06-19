В Ужгороде произошел масштабный пожар в таборе ромов: пожарные ехали полчаса (видео)

В Ужгороде произошел серьезный пожар в лагере ромов в микрорайоне Шахта. На место происшествия прибыли пожарные, полицейские и бригады "скорой". По предварительной информации, причиной возгорания стал поджог.

Об этом рассказал журналист Виталий Глагола в своем Telegram .

Огонь этой ночью охватил большой участок в таборе ромов вблизи тубдиспансера, пламя быстро разрасталось, и вскоре пожар приобрел серьезные масштабы.

По словам журналиста, пожарные не приезжали на вызов более получаса, хотя к тому времени на место уже прибыли и правоохранители, и кареты неотложек.

"Есть ровные, есть ровнее", - вспомнил он фразу из произведения Джорджа Оруэлла "Скотный двор".

По словам местных жителей, происшествие случилось из-за того, что один из ромов поджег свой дом, добавил Глагола.

Также он опубликовал фото и видео с места крупного пожара.

В настоящее время информация об инциденте уточняется. Полиция выясняет детали и опрашивает свидетелей.

Сведений о пострадавших пока нет.

В пресс-службе ГСЧС и полиции в Закарпатской области на момент публикации материала о пожаре в таборе ромов ничего не сообщается.

Видео: в Ужгороде произошел большой пожар в таборе ромов