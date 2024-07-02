ua en ru
Вт, 02 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Они нежнее людей". Страстная любовь ягуаров под покровом ночи попала на видео

Вторник 02 июля 2024 15:48
UA EN RU
"Они нежнее людей". Страстная любовь ягуаров под покровом ночи попала на видео Ягуары демонстрируют любовь лучше, чем некоторые люди (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Марина Кравченко

Ягуары демонстрируют свою любовь иногда сильнее людей. Об этом свидетельствует видео из Хартфордширского зоопарка в Англии, который известен также под названием Райский парк дикой природы.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает и вам насладиться этими милыми кадрами, опубликованными в Instagram-аккаунте зоопарка.

Ролик, снятый камерами ночного видения, показывает, как ягуар Камаль и его возлюбленная Кедера нежно трутся друг к другу и обнимаются перед сном.

На кадрах видно, как Камаль будто будит Кедеру лапой. После чего она возвращается к нему. Ягуар-муж обнимает любимую могучими лапами и будто целует в шею. Но в свою очередь довольно мурчит.

&quot;Они нежнее людей&quot;. Страстная любовь ягуаров под покровом ночи попала на видео

Ягуар Камаль (фото: hertfordshirezoo.com)

Этот трогательный момент покорил сердца тысяч людей в социальных сетях, где видео активно распространяется и собирает множество комментариев.

Многие пользователи сети выразили восхищение от увиденного.

"Это невероятно мило! Я никогда не видела, чтобы животные, которые кажутся такими суровыми, были так нежны друг к другу", - пишет одна из пользовательниц.

&quot;Они нежнее людей&quot;. Страстная любовь ягуаров под покровом ночи попала на видео

Самка ягуара Кедера (фото: hertfordshirezoo.com)

"Это просто волшебно! Это видео сделало мой день", - комментирует другой пользователь.

"Я так рада, что эти ягуары имеют друг друга. Они кажутся очень счастливыми", - делится эмоциями еще один комментатор.

"Они нежнее людей", - добавляет следующий.

По словам работников зоопарка, Камаль - "большой кот с золотым сердцем".

"Он очень спокоен ягуар, но любит играть. Он безумно влюблен в Кедеру", - говорится на сайте зоопарка.

"Очень активная кошка" Кедера живет в Райском парке с декабря 2014 года. Она родилась в Польше и переехала в английский зоопарк в рамках европейской программы разведения.

В рамках этой программы Кедер живет с Камалем. В 2017 году у них родился общий детеныш.

Кстати, раньше мы публиковали, как обычные птицы превращаются в кровожадное "камикадзе" и происходящее дальше.

Также узнайте, каким образом змея Роналду родила 14 детенышей, хотя 9 лет ни с кем не контактировала и что ждет детенышей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цікаві факти Животные
NEWS
Орбан меняет тактику. Зачем премьер Венгрии приехал в Киев и при чем здесь Мелони
Орбан меняет тактику. Зачем премьер Венгрии приехал в Киев и при чем здесь Мелони