"Они нежнее людей". Страстная любовь ягуаров под покровом ночи попала на видео
Ягуары демонстрируют свою любовь иногда сильнее людей. Об этом свидетельствует видео из Хартфордширского зоопарка в Англии, который известен также под названием Райский парк дикой природы.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает и вам насладиться этими милыми кадрами, опубликованными в Instagram-аккаунте зоопарка.
Ролик, снятый камерами ночного видения, показывает, как ягуар Камаль и его возлюбленная Кедера нежно трутся друг к другу и обнимаются перед сном.
На кадрах видно, как Камаль будто будит Кедеру лапой. После чего она возвращается к нему. Ягуар-муж обнимает любимую могучими лапами и будто целует в шею. Но в свою очередь довольно мурчит.
Ягуар Камаль (фото: hertfordshirezoo.com)
Этот трогательный момент покорил сердца тысяч людей в социальных сетях, где видео активно распространяется и собирает множество комментариев.
Многие пользователи сети выразили восхищение от увиденного.
"Это невероятно мило! Я никогда не видела, чтобы животные, которые кажутся такими суровыми, были так нежны друг к другу", - пишет одна из пользовательниц.
Самка ягуара Кедера (фото: hertfordshirezoo.com)
"Это просто волшебно! Это видео сделало мой день", - комментирует другой пользователь.
"Я так рада, что эти ягуары имеют друг друга. Они кажутся очень счастливыми", - делится эмоциями еще один комментатор.
"Они нежнее людей", - добавляет следующий.
По словам работников зоопарка, Камаль - "большой кот с золотым сердцем".
"Он очень спокоен ягуар, но любит играть. Он безумно влюблен в Кедеру", - говорится на сайте зоопарка.
"Очень активная кошка" Кедера живет в Райском парке с декабря 2014 года. Она родилась в Польше и переехала в английский зоопарк в рамках европейской программы разведения.
В рамках этой программы Кедер живет с Камалем. В 2017 году у них родился общий детеныш.
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