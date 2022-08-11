УЗ запустила свій мобільний додаток: квитки там за максимально вигідними цінами

Укрзалізниця запускає власний мобільний додаток, де користувачі отримають актуальну інформацію про рейси, а також можливість купити квитки на потяги без жодних націнок.
Про це 11 серпня йдеться в заяві на сайті УЗ.
Новий додаток, розроблений УЗ в партнерстві з Mastercard, вже протестували в липні, і відсьогодні він доступний для скачування всім користувачам на AppStore і Google Play Market за цим лінком - https://app.uz.gov.ua/start.
Укрзалізниця запускає свій мобільний додаток (фото: скрін app.uz.gov.ua)
Як звертають увагу в держпідприємстві, оскільки вони є прямим продавцем квитків через додаток, вартість квитків для пасажирів "буде максимально вигідною" - немає жодних додаткових комісій при оплаті.
Голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін також звертає увагу, що компанія раніше також перейшла на онлайн-підтримку пасажирів 24/7 у всіх доступних месенджерах.
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У планах УЗ також розробка нового сайту, єдиного порталу бортових послуг і розвиток онлайн-замовлення звичних залізничних сервісів: перевезення авто у вагоні, послуг вокзальних портерів, пошук загублених речей, бронювання лаунжу і т.д. Все це стане наступними етапами цифровізації Укрзалізниці.
Фото: t.me/UkrzalInfo
Раніше повідомлялося, що з'явилися фото нової електрички Kyiv City Express, яку в Укрзалізниці називають "стандартом якості".
А також ми писали про те, що в поїздах УЗ впроваджують новий сервіс, і почали продавати морозиво.