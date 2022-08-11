УЗ запустила свій мобільний додаток: квитки там за максимально вигідними цінами

Що буде доступно в додатку:

користувачі зможуть придбати квитки на всі поїзди далекого сполучення по Україні;

повернути квитки;

отримувати повідомлення про рейс і шляхи прибуття/відправлення поїзда;

знайти потрібний рейс;

отримати відповіді на поширені запитання про перевезення;

отримати доступ до особистого кабінету зі збереженням історії рейсів і даних пасажирів для швидких повторних замовлень.

Завантажити додаток можна з 11 серпня

Новий додаток, розроблений УЗ в партнерстві з Mastercard, вже протестували в липні, і відсьогодні він доступний для скачування всім користувачам на AppStore і Google Play Market за цим лінком - https://app.uz.gov.ua/start.

Укрзалізниця запускає свій мобільний додаток (фото: скрін app.uz.gov.ua)

Вигідна при купівлі квитків через додаток УЗ

Як звертають увагу в держпідприємстві, оскільки вони є прямим продавцем квитків через додаток, вартість квитків для пасажирів "буде максимально вигідною" - немає жодних додаткових комісій при оплаті.

Як оплатити проїзд за допомогою програми

Квитки можна оплатити безпосередньо в мобільному додатку цифровою карткою за допомогою Apple Pay, Google Pay.

А також можна ввести дані банківської карти та зберегти їх в додатку для оплат.

Голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін також звертає увагу, що компанія раніше також перейшла на онлайн-підтримку пасажирів 24/7 у всіх доступних месенджерах.

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Діджиталізація Укрзалізниці

У планах УЗ також розробка нового сайту, єдиного порталу бортових послуг і розвиток онлайн-замовлення звичних залізничних сервісів: перевезення авто у вагоні, послуг вокзальних портерів, пошук загублених речей, бронювання лаунжу і т.д. Все це стане наступними етапами цифровізації Укрзалізниці.

Фото: t.me/UkrzalInfo