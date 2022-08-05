Стандарт якості: з'явилися фото нової електрички, яка кататиме киян

На маршруті Київської кільцевої електрички запустили черговий оновлений електропоїзд Kyiv City Express, який став вже десятим модернізованим складом для пасажирських перевезень у столиці.

Про це передали в прес-службі Укрзалізниці.

У компанії зазначили, що тепер пасажирів на цьому маршруті обслуговуватимуть "виключно поїзди, які пройшли модернізацію".

Даний рухомий склад є інклюзивним - він призначений для зручного перевезення:

пасажирів з дітьми,

людей з інвалідністю,

велосипедистів.

Оновлений потяг Kyiv City Express (фото: t.me/UkrzalInfo)

Які особливості

У модернізованому поїзді Kyiv City Express встановлені зручні оновлені сидіння, нововведення впроваджувалися з урахуванням відгуків пасажирів.

Також у вагонах тримачі для велосипедів тепер обладнані спеціальними м'якими накладками.

Оновлені поїзди Kyiv City Express (фото: t.me/UkrzalInfo)

За словами голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Камишіна, для залізничників з самого початку запуску кільцевої електрички в Києві було важливо "покрити її повністю оновленими електропоїздами".

"Ми хочемо дати людям розуміння, що Kyiv City Express - це стандарт якості. Це надійність - на кільці й на всіх подальших маршрутах. Це не точкові зміни, а системні", - зазначив він.

Модернізовані електропоїзди Kyiv City Express (фото: t.me/UkrzalInfo)

Нагадаємо, що перед цим в УЗ уточнювали, що в модернізованому поїзді залишилися всі переваги минулих версій інклюзивних електропоїздів: