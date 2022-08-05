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Стандарт якості: з'явилися фото нової електрички, яка кататиме киян

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П'ятниця 05 серпня 2022 08:03
Стандарт якості: з'явилися фото нової електрички, яка кататиме киян Колаж РБК-Україна: Укрзалізниця модернізувала потяги Kyiv City Express
Автор: Володимир Костирін

На маршруті Київської кільцевої електрички запустили черговий оновлений електропоїзд Kyiv City Express, який став вже десятим модернізованим складом для пасажирських перевезень у столиці.

Про це передали в прес-службі Укрзалізниці.

У компанії зазначили, що тепер пасажирів на цьому маршруті обслуговуватимуть "виключно поїзди, які пройшли модернізацію".

Даний рухомий склад є інклюзивним - він призначений для зручного перевезення:

  • пасажирів з дітьми,
  • людей з інвалідністю,
  • велосипедистів.

Стандарт якості: з'явилися фото нової електрички, яка кататиме киянСтандарт якості: з'явилися фото нової електрички, яка кататиме киянСтандарт якості: з'явилися фото нової електрички, яка кататиме киян

Оновлений потяг Kyiv City Express (фото: t.me/UkrzalInfo)

Які особливості

У модернізованому поїзді Kyiv City Express встановлені зручні оновлені сидіння, нововведення впроваджувалися з урахуванням відгуків пасажирів.

Також у вагонах тримачі для велосипедів тепер обладнані спеціальними м'якими накладками.

Стандарт якості: з'явилися фото нової електрички, яка кататиме киянСтандарт якості: з'явилися фото нової електрички, яка кататиме киянСтандарт якості: з'явилися фото нової електрички, яка кататиме киян

Оновлені поїзди Kyiv City Express (фото: t.me/UkrzalInfo)

За словами голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Камишіна, для залізничників з самого початку запуску кільцевої електрички в Києві було важливо "покрити її повністю оновленими електропоїздами".

"Ми хочемо дати людям розуміння, що Kyiv City Express - це стандарт якості. Це надійність - на кільці й на всіх подальших маршрутах. Це не точкові зміни, а системні", - зазначив він.

Стандарт якості: з'явилися фото нової електрички, яка кататиме киян

Модернізовані електропоїзди Kyiv City Express (фото: t.me/UkrzalInfo)

Нагадаємо, що перед цим в УЗ уточнювали, що в модернізованому поїзді залишилися всі переваги минулих версій інклюзивних електропоїздів:

  • у вагонах передбачені місця для людей з інвалідністю та 58 відкидних сидінь для розміщення візків,
  • є пандуси та вбиральні, зручні для людей з інвалідністю,
  • всередині вагонів встановлені оновлені сидіння,
  • модернізована система освітлення, оповіщення та інформаційні табло.

Також перед цим ми писали, що Укрзалізниця розширює київський City Express, і розповідали, куди тепер поїдуть електрички.

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Київ Укрзалізниця
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