ua ru
Пт, 05 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Укрзалізниця додала новий спосіб оплати квитків: як ним користуватися

Новость на русском →
П'ятниця 05 серпня 2022 11:29
Укрзалізниця додала новий спосіб оплати квитків: як ним користуватися Фото: Укрзалізниця додала новий спосіб оплати квитків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Укрзалізниця додала оплатку квитків у чат-боті Apple Messages через Apple Pay.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.

Після придбання квитка, його можна додати до гаманця Apple Passkit. Також у чат-боті доступна служба підтримки.

"Тому тепер в Apple Messages, який сам по собі робить взаємодію з Укрзалізницею такою ж простою, як спілкування в чаті з друзями чи близькими, можна розраховуватись в один клік - через найзвичнішу для користувачів Apple систему Apple Pay", - заявив заступник голови Пасажирської компанії Укрзалізниці з розвитку бізнесу Євгеній Єнтіс.

Щоб запустити Apple Messages необхідно натиснути на іконку "Повідомлення" на офіційному сайті Укрзалізниці. Після цього відкриється діалогове вікно для придбання квитка через Apple Pay або спілкування з оператором служби підтримки.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що з 8 серпня в Київській області УЗ запускає чотири додаткових приміських поїзди.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця
NEWS
ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів: названі нові втрати Росії
ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів: названі нові втрати Росії
DAILY
Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз