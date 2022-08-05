Укрзалізниця додала новий спосіб оплати квитків: як ним користуватися

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.

Після придбання квитка, його можна додати до гаманця Apple Passkit. Також у чат-боті доступна служба підтримки.

"Тому тепер в Apple Messages, який сам по собі робить взаємодію з Укрзалізницею такою ж простою, як спілкування в чаті з друзями чи близькими, можна розраховуватись в один клік - через найзвичнішу для користувачів Apple систему Apple Pay", - заявив заступник голови Пасажирської компанії Укрзалізниці з розвитку бізнесу Євгеній Єнтіс.

Щоб запустити Apple Messages необхідно натиснути на іконку "Повідомлення" на офіційному сайті Укрзалізниці. Після цього відкриється діалогове вікно для придбання квитка через Apple Pay або спілкування з оператором служби підтримки.