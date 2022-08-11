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УЗ запустила свое мобильное приложение: билеты там по максимально выгодным ценам

Коллаж РБК-Украина: вышло мобильное приложение от Укрзализныци
Автор: Владимир Костырин

Укрзализныця запускает собственное мобильное приложение, где пользователи получат актуальную информацию о рейсах, а также возможность купить билеты на поезда без никаких наценок.

Об этом 11 августа говорится в заявлении на сайте УЗ.

Что будет доступно в приложении:

  • пользователи смогут приобрести билеты на все поезда дальнего сообщения по Украине;
  • вернуть билеты;
  • получать уведомления о рейсе и пути прибытия/отправления поезда;
  • найти нужный рейс;
  • получить ответы на часто задаваемые вопросы о перевозках;
  • получить доступ к личному кабинету с сохранением истории рейсов и данных пассажиров для скорых повторных заказов.

Скачать приложение можно с 11 августа

Новое приложение, разработанное УЗ в партнерстве с Mastercard, уже протестировали в июле, и с сегодняшнего дня оно доступно для скачивания всем пользователям на AppStore и Google Play Market по этому линку - https://app.uz.gov.ua/start.

Укрзализныця запускает свое мобильное приложение (фото: скрин app.uz.gov.ua)

Выгодна при покупке билетов через приложение УЗ

Как обращают внимание в госпредприятии, так как они являются прямым продавцом билетов через приложение, стоимость билетов для пассажиров "будет максимально выгодной" - нет никаких дополнительные комиссии при оплате.

Как оплатить проезд с помощью приложения

  • Билеты можно оплатить непосредственно в мобильном приложении цифровой картой с помощью Apple Pay, Google Pay.
  • А также можно ввести данные банковской карты и сохранить их в приложении для оплат.

Председатель правления Укрзализныци Александр Камышин также обращает внимание, что компания ранее также перешла на онлайн-поддержку пассажиров 24/7 во всех доступных мессенджерах.

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Диджитализация Укрзализныци

В планах УЗ также разработка нового сайта, единого портала бортовых услуг и развитие онлайн-заказа привычных железнодорожных сервисов: перевозка авто в вагоне, услуг вокзальных портеров, поиск затерянных вещей, бронирование лаунжа и т.д. Все это станет следующими этапами цифровизации Укрзализныци.

Фото: t.me/UkrzalInfo

Ранее сообщалось, что появились фото новой электрички Kyiv City Express, которую в Укрзализныце называют "стандартом качества".

А также мы писали о том, что в поездах УЗ внедряют новый сервис, и начали продавать мороженое.

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Укрзализныця