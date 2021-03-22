УЗ вкотре потрапила у скандал: "з хворою спиною мала бігти, щоб застрибнути в останню хвилину"

Укрзалізниця після скандалу через новий графік курсування поїздів вчергове потрапила у опалу. Цього разу через те, що працівники УЗ не повідомили пасажирів про відміну потягу.

Чому пасажирка розізлилася на УЗ?

За словами Мар'яни, вона з друзями поверталася зі Славського до Львова. Але потяг в останній момент відмінили, про що компанія дізналась за кілька хвилин до потенційного відправлення.

"Ситуація: 10 людей чекає в Славську на купейний поїзд до Львова, квитки на який купили завчасно. На пероні стоїть лише Інтерсіті. Я йду на вокзал запитати, на яку колію прибуде наш поїзд, і дізнаюсь, що його скасували", - написала дівчина.

У зверненні до працівників УЗ вона цікавиться: чи нормально взагалі дізнаватися про те, що потяг відмінили, за 30 хв до відправлення з довідки на вокзалі, а не як мінімум листом на електронну пошту?

"За 10 хвилин до відправлення Інтерсіті я диктувала імена на 10 нових квитків. Те, що ваші працівники не здатні навіть перепитати, оплата готівкою чи карткою, до того, як видрукувати квитки, - це взагалі окрема тема (мені пощастило, що я мала потрібну суму готівкою, бо ми б ночували на вокзалі). З хворою спиною я мала бігти, щоб застрибнути в Інтерсіті в останню хвилину", - розповіла Мар'яна.

На її звернення на сайті УЗ ніхто не відповів.

"Ви взагалі збираєтесь хоча б відшкодувати вартість квитків, які ми так і не використали? Не говорю вже про моральну шкоду P. S. Сказала операторка телефоном, що технічної можливості повідомити пасажирів про скасування поїздів у них немає..." - резюмувала вона.