УЗ снова попала в скандал: "с больной спиной бежала, чтоб запрыгнуть в последнюю минуту"

Укрзализныця после скандала из-за нового графика курсирования поездов в очередной раз попала в опалу. В этот раз из-за того, что работники УЗ не уведомили пассажиров об отмене поезда.

Почему пассажирка разозлилась на УЗ?

По словам Марьяны, она с друзьями возвращалась из Славского во Львов. Но поезд в последний момент отменили, о чем компания узнала за несколько минут до потенциального отправления.

"Ситуация: 10 человек ждет в Славском купейный поезд до Львова, билеты на который купили заранее. На перроне стоит лишь Интерсити. Я иду на вокзал спросить, на какой путь прибудет наш поезд, и узнаю, что его отменили", - написала девушка.

В обращении к работникам УЗ она интересуется: нормально ли вообще узнавать о том, что поезд отменили, за 30 минут до отправления из справки на вокзале, а не как минимум письмом на электронную почту?

"За 10 минут до отправления Интерсити я диктовала имена на 10 новых билетов. То, что ваши работники не способны даже переспросить, оплата наличными или картой, до того, как распечатать билеты, - это вообще отдельная тема (мне повезло, что я имела нужную сумму наличными, потому что мы бы ночевали на вокзале). С больной спиной я должна была бежать, чтобы запрыгнуть в Интерсити в последнюю минуту", - рассказала Марьяна.

На ее обращение на сайте УЗ никто не ответил.

"Вы вообще собираетесь хотя бы возместить стоимость билетов, которые мы так и не использовали? Не говорю уже о моральном вреде P. S. Сказала операторша по телефону, что технической возможности уведомить пассажиров об отмене поездов в них нет..." - резюмировала она.