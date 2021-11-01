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Укрзалізниця похвалилася поповненням: що змінилося та як це полегшить життя українцям

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Понеділок 01 листопада 2021 16:17
Укрзалізниця похвалилася поповненням: що змінилося та як це полегшить життя українцям Колаж РБК-Україна: Укрзалізниця показала нові вагони
Автор: Роман Мирончук

Укрзалізниця отримала перші 5 з 100 нових пасажирських вагонів, які придбані за рахунок держбюджету у "Крюківського вагонобудівного заводу".

Про це повідомляти прес-служба підприємства.

Згідно з контрактом, 20 з 100 нових вагонів Укрзалізниця отримає до кінця цього року.

Укрзалізниця похвалилася поповненням: що змінилося та як це полегшить життя українцямУкрзалізниця похвалилася поповненням: що змінилося та як це полегшить життя українцям

Укрзалізниця показала нові вагони (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

У нових вагонах є розетки з USB-портами. На дещицях розміщені тримачі для склянок. Крім того, встановлені енергозберігаючі лампочки. У всіх купе і туалетах є кнопки виклику провідника.

Укрзалізниця похвалилася поповненням: що змінилося та як це полегшить життя українцямУкрзалізниця похвалилася поповненням: що змінилося та як це полегшить життя українцям

Укрзалізниця показала нові вагони (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Також є кулери з гарячою і холодною водою. Купе обладнані системою сигналізації - на ніч двері фіксуються кнопкою блокування, і при відкритті дверей відповідний сигнал надходить в купе провідника.

Укрзалізниця похвалилася поповненням: що змінилося та як це полегшить життя українцямУкрзалізниця похвалилася поповненням: що змінилося та як це полегшить життя українцям

Укрзалізниця показала нові вагони (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

У вагонах є столики для сповивання немовлят і кондиціонери. Крім того, в купе є кватирки, які можна відкрити для провітрювання, навіть на вікнах для аварійного виходу.

Укрзалізниця похвалилася поповненням: що змінилося та як це полегшить життя українцямУкрзалізниця похвалилася поповненням: що змінилося та як це полегшить життя українцямУкрзалізниця похвалилася поповненням: що змінилося та як це полегшить життя українцямУкрзалізниця похвалилася поповненням: що змінилося та як це полегшить життя українцям

Укрзалізниця показала нові вагони (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Нагадаємо, українська стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук поскаржилася на поїздку в Укрзалізниці з Хмельницького до Дніпра. За її словами, вона їхала в купе з щурами.

Ми також писали про те, що Укрзалізниця потрапила в скандал через "пекельні" умови поїздки, які влаштували пасажирам поїзда сполученням Дніпро-Трускавець. У вагонах на повну включили подачу тепла через що повітря було сухе і розпечене. В дорозі дитині стало погано.

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Укрзалізниця
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