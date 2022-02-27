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УЗ назвала головну умову перетину кордону залізницею

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Неділя 27 лютого 2022 00:03
УЗ назвала головну умову перетину кордону залізницею Укрзалізниця нагадала правила перетину кордонів (фото: УНІАН / Олександр Синиця)
Автор: Дмитрий Войналович

Перетнути кордон України залізницею можна лише за наявності біометричного паспорту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення пресслужби Укрзалізниці.

"Якщо у вас є біометричний паспорт, ви можете виїхати до Австрії, Угорщини або Польщі залізничним транспортом", - йдеться у повідомленні.

Поїзди далекого сполучення Укрзалізниці курсують з Києва до Варшави, Будапешта та Відня, а з вокзалу міста Чоп - до угорського міста Захонь.

Угорська сторона сьогодні надає для вивозу українців додаткові вагони. Щодня у цьому напрямку курсують 9 пар поїздів.

"Головна умова - наявність біометричного паспорту для всіх пасажирів та проходження митного та прикордонного огляду", - наголосили в УЗ.

Доїхати до Чопа можна потягами Київ - Чоп та додатковими поїздами, що прямують до Ужгорода або Чопа.

Також щодня з Мукачева курсує поїзд до Будапешта, який відходить о 12:30.

"Умовою посадки є квиток, міжнародний сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест та наявність біометричного паспорту", - відзначили залізничники і додали, що вони ведуть перемовини з угорською стороною про спрощення вимог для евакуації українських жінок та дітей із зон підвищеної небезпеки.

Зауважимо, що посадка на евакуаційні рейси для пасажирів безкоштовна і здійснюється в порядку живої черги.

Пріоритет надається дітям, жінкам та літнім людям, за наявності місць сісти в поїзд можуть всі інші пасажири.

Інші поїзди рухаються країною, але через зменшення швидкості та зупинок біля блок-постів у разі необхідності графік руху змінюється, тож пасажирам рекомендується уважно слухати оголошення на вокзалах та чекати наступного евакуаційного поїзда.

Посадка на поїзди та їх відправлення продовжуються навіть в комендантську годину.

Нагадаємо, що Укрзалізниця знищила всі залізничні вузли з Росією.

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