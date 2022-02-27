УЗ назвала главное условие пересечения границы по железной дороге

Пересечь границу Украины по железной дороге можно только при наличии биометрического паспорта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Укрзализныци.

"Если у вас есть биометрический паспорт, вы можете выехать в Австрию, Венгрию или Польшу железнодорожным транспортом", - говорится в сообщении.

Поезда дальнего сообщения Укрзализныци курсируют из Киева в Варшаву, Будапешт и Вену, а с вокзала города Чоп - в венгерский город Захонь.

Венгерская сторона на сегодняшний день предоставляет для вывоза украинцев дополнительные вагоны. Ежедневно в этом направлении курсируют 9 пар поездов.

"Главное условие - наличие биометрического паспорта для всех пассажиров и прохождение таможенного и пограничного досмотра", - отметили в УЗ.

Доехать до Чопа можно поездами Киев - Чоп и дополнительными поездами, направляющимися в Ужгород или Чоп.

Также ежедневно из Мукачево курсирует поезд в Будапешт, который отходит в 12:30.

"Условием посадки является билет, международный сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест и наличие биометрического паспорта", - отметили железнодорожники и добавили, что они ведут переговоры с венгерской стороной о упрощении требований для эвакуации украинских женщин и детей из зон повышенной опасности.

Заметим, что посадка на эвакуационные рейсы для пассажиров бесплатная и осуществляется в порядке живой очереди.

Приоритет отдается детям, женщинам и пожилым людям, при наличии мест сесть в поезд могут все остальные пассажиры.

Другие поезда движутся страной, но из-за уменьшения скорости и остановок у блок-постов в случае необходимости график движения меняется, поэтому пассажирам рекомендуется внимательно слушать объявления на вокзалах и ждать следующего эвакуационного поезда.

Посадка на поезда и их отправление продолжаются даже в комендантский час.