Природа, покой и красота: топ-5 "осенних" мест в Украине для семейного отдыха

Пришла осень, а с ней меняется и стиль туризма. Впереди - мягкие теплые дни и много красот природы. Это хорошее время, чтобы взять семью и поехать в какое-то тихое и красивое место. Какие именно "осенние" туристические направления лучше всего посетить с близкими?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о пяти очень красивых и спокойных по-осеннему местах, которые ждут вашего визита.

Дендропарк "Александрия" (Белая Церковь)

Дендропарк "Александрия" в Белой Церкви - настоящая жемчужина Украины и самый большой дендрологический парк в стране, занимающий площадь в 405,6 га.

Основанный в 1788 году, этот парк является не только старейшим, но и одним из самых ценных сокровищ национальной природы и культуры.

На его территории собрано более 2500 видов, сортов и форм растений, а уникальная дубрава парка, площадь которой составляет 48 га, поражает возрастом своих дубов - средний возраст деревьев составляет 200 лет, а некоторые из них старше 400 лет.

Кроме растительного богатства, парк сохраняет многочисленные культурные реликты, включая статуи, павильоны и старинные здания, придающие ему неповторимый шарм и историческую значимость.

Дендропарк "Александрия" в Белой Церкви (фото: Википедия)

Софиевский парк (Умань)

Софиевский парк в Умани, основанный в 1796 году, является одним из величайших примеров садово-паркового искусства в Украине. Парк создан по заказу польского магната Станислава Потоцкого для его супруги Софии, в честь которой и получил свое название.

Софиевский парк имеет неповторимую коллекцию искусственных озер, гротов, водопадов и павильонов, создающих впечатление обитания в античном мифологическом мире.

Одной из главных достопримечательностей парка является фонтан "Змея", поражающий своей динамикой и красотой. Другие культурные реликты, такие как статуи древнегреческих богов и героев, дополняют уникальность этого места.

Благодаря своей истории и эстетической привлекательности Софиевский парк является не только туристическим магнитом, но и важным культурным достоянием Украины.

Софиевский парк в Умани (фото: Википедия)

Замок Радомысль (Радомышль)

Музейный комплекс "Замок Радомысль" в Радомышле Житомирской области является историческим и культурным достоянием. Этот уникальный комплекс, занимающий площадь около 2500 квадратных метров, когда-то был водяной мельницей, а сегодня является настоящим музеем под открытым небом.

Замок расположен на живописном острове недалеко от Радомышля, окруженном водопадами и быстрыми реками.

Вокруг замка раскинулся ландшафтный парк, где гармонично сочетаются разнообразные экзотические растения и каменные скульптуры, создавая атмосферу уюта и спокойствия.

Главной же жемчужиной комплекса является музей украинской домашней иконы "Душа Украины" - единственный в мире музей такого рода. В его экспозиции представлено более пяти тысяч икон XVII-XX веков, каждая из которых является неповторимой частью национального наследия Украины.

Музейный комплекс "Замок Радомысль" в Радомышле (фото: Википедия)

Мукачево

Осень в Мукачево - это особенное время, когда город окутывается золотыми и багровыми цветами. Прогулка вдоль набережной Латорицы, где листья тихо опадают в реку, создают незабываемую атмосферу покоя.

Замок Паланок, возвышающийся над городом, в это время особенно поражает своими величественными видами на осенний ландшафт.

В сердце города вы найдете уютные кафе и рестораны, где можно согреться ароматным глинтвейном или отведать традиционные блюда Закарпатья.

Осень - идеальное время для гастротуризма, ведь местные фестивали и праздники наполнены вкусами и ароматами, оставляющими приятные воспоминания на весь год.

Особо стоит посетить празднование Дня святого Мартына, где подают вкусный печеный гусь и молодое вино.

Мукачево (фото: Википедия)

Парк Шенборнов (Воеводино)

Парк Шенборнов в Воеводино - это жемчужина Закарпатья, очаровывающая своим ландшафтным дизайном и атмосферой уюта. На территории парка расположено озеро Круглое, известное своей идеальной формой, символизирующей Землю.

Особого внимания заслуживает каменный мостик с 12 арками, олицетворяющий месяцы года, а также исполняющий желание мистический камень.

Гуляя по парку, вы встретите 365 дубов, символизирующих каждый день года, и 52 источника, символизирующих недели.

Водяная мельница - еще одна интересная достопримечательность, напоминающая об историческом прошлом этого края. Кроме того, неподалеку расположен знаменитый замок Берегвар, придающий парку еще большую историческую значимость.

Замок Берегвар (фото: Википедия)