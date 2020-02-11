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Звільнення голови ОП: Богдан запам'ятався героєм нескінченних мемів

STYLERЖиття    11.02.2020 - 19:39
Звільнення голови ОП: Богдан запам'ятався героєм нескінченних мемів
Богдан запам'ятався героєм безлічі мемів (фото: колаж РБК-Україна)

Андрій Богдан став рекордсменом за мемам

Андрій Богдан звільнений з посади керівника Офісу президента. Сьогодні, 11 лютого, указ про звільнення голови ОП підписав президент Володимир Зеленський. Раніше Богдан був адвокатом олігарха Ігоря Коломойського, а 21 травня 2019 року очолив Адміністрацію президента. З того часу він став героєм безлічі мемів.

Одного разу Богдан у залі Верховної Ради розсмішив Зеленського своєю пародією на Петра Порошенка, коли колишній президент виступав за трибуною. Ал курйозні випадки, які більше всього запам'яталися, пов'язані з тим, що Богдан часто щось шепотів на вухо главі держави.

Звільнення голови ОП: Богдан запам'ятався героєм нескінченних мемівЗвільнення голови ОП: Богдан запам'ятався героєм нескінченних мемівЗвільнення голови ОП: Богдан запам'ятався героєм нескінченних мемів

Фото з соцмереж

Сам Богдан говорив, що шепоче на вухо президенту корисні поради та ідеї. Українці запам'ятали Богдана через його перепалки в мережі з мером Києва Віталієм Кличком, жарти про прем'єр-міністра Євгенія Кошового, і т. п.

Звільнення голови ОП: Богдан запам'ятався героєм нескінченних мемів

Звільнення голови ОП: Богдан запам'ятався героєм нескінченних мемівЗвільнення голови ОП: Богдан запам'ятався героєм нескінченних мемів

Фото з соцмереж

Після того, як Богдана розкритикували за поїздку в Сен-Тропе на День Незалежності України, він написав на своїй сторінці у Facebook: "парахоботики узбагойтесь".

Звільнення голови ОП: Богдан запам'ятався героєм нескінченних мемівЗвільнення голови ОП: Богдан запам'ятався героєм нескінченних мемів

Фото з соцмереж

Журналісти писали, що Богдан святкував півдні Франції день народження свого друга, замість того, щоб брати участь в офіційних заходах з нагоди свята. Офіційно Богдан взяв відпустку за свій рахунок на п'ять днів.

Звільнення голови ОП: Богдан запам'ятався героєм нескінченних мемів

Фото з соцмереж

Також Богдан розсмішив мережу, коли заснув на колінах у своєї дівчини у французькому аеропорту. На мемах Богдана розміщували поряд з багатьма акторами, включаючи Кіану Рівза і Тома Хенкса.

Радником Богдана став екс-генконсул, який негативно висловлювався про Майдан, - Схеми Богдан таємно зустрічався з Коломойським, - "Схеми"
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