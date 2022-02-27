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УВС закликає закрити всі волонтерські чати: росіяни використовують їх у своїх цілях

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Неділя 27 лютого 2022 19:41
УВС закликає закрити всі волонтерські чати: росіяни використовують їх у своїх цілях УВС закликає закрити всі волонтерські чати (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Українська Волонтерська Служба закриває всі волонтерські чати. Зокрема, власників подібних груп закликали закрити доступ до публікацій усім, окрім перевірених осіб.

Про це йдеться на сторінці УВС.

Згідно з інформацією УВС, ворог переглядає всі чати. Росіяни використовують їх у своїх корисливих цілях, публікуючи інформацію про збір спорядження зокрема.

Також зазначили, що це небезпечно, адже багато росіян зайшли безпосередньо в міста у форматі диверсійних груп.

Окрім того, закриття чатів допоможе вберегти захисників України та мирне населення від обману.

До того ж в УВС пообіцяли згодом повідомити детальну інформацію про те, як діяти далі.

УВС закликає закрити всі волонтерські чати: росіяни використовують їх у своїх цілях

УВС закликає закрити всі волонтерські чати (t.me/VolunteerCountry)

Раніше ми повідомляли, що українці зібрали майже пів мільярда гривень допомоги армії.

Також ми писали, що переговори між Україною і Росією почнуться в найближчі години.

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