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Українці зібрали майже пів мільярда гривень допомоги армії

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Неділя 27 лютого 2022 11:12
Українці зібрали майже пів мільярда гривень допомоги армії Фото: українці зібрали майже пів мільярда гривень допомоги армії (diia.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Українці продовжують надсилати кошти в якості підтримки захисникам країни. Вже назбирали 426 млн гривень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Лише за вчорашню добу було надіслано 218 млн гривень.

"426 млн "єПідтримки" українській армії! Тільки за вчора - 218 млн. Ми - сильні разом. До перемоги", - пише Федоров.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що "єПідтримка" тимчасово не прийматиме заявки на ковідну "тисячу".

Також українцям пояснили як надіслати армії України фінансову допомогу в криптовалюті.

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