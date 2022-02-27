Українці зібрали майже пів мільярда гривень допомоги армії
Фото: українці зібрали майже пів мільярда гривень допомоги армії (diia.gov.ua)
Українці продовжують надсилати кошти в якості підтримки захисникам країни. Вже назбирали 426 млн гривень.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
Лише за вчорашню добу було надіслано 218 млн гривень.
"426 млн "єПідтримки" українській армії! Тільки за вчора - 218 млн. Ми - сильні разом. До перемоги", - пише Федоров.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що "єПідтримка" тимчасово не прийматиме заявки на ковідну "тисячу".
Також українцям пояснили як надіслати армії України фінансову допомогу в криптовалюті.