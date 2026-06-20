ua en ru
Сб, 20 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Подскочит ли доллар в конце июня и почему в обменниках высокие "ценники": что говорит банкир

07:30 20.06.2026 Сб
3 мин
Сколько будет стоить доллар в последнюю неделю июня?
aimg Ирина Гамерская aimg Тарас Лесовой Эксперт
Подскочит ли доллар в конце июня и почему в обменниках высокие "ценники": что говорит банкир Фото: что будет с курсом доллара в конце июня (Getty Images)
Не жди перемен – готовься к ним! Фильтруй валютные колебания с РБК-Украина в Google

В конце июня украинцы могут заметить повышение курсов в обменных пунктах. Однако это не всегда свидетельствует о реальном ажиотаже, а скорее о мерах предосторожности со стороны самих обменников.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой.

Главное:

  • Почему "ценники" в обменниках выше: это не дефицит валюты, а перестраховка бизнеса. Обменники быстро реагируют на новости и риски, закладывая более высокую маржу в цену.
  • Будет ли скачок курса доллара: резкого курсового "прорыва" не ожидается. По расчетам, доллар вряд ли превысит 45,2 грн, а, скорее всего, будет держаться чуть ниже 45 грн.
  • Кто стабилизирует рынок: Главным стабилизатором является Нацбанк. Благодаря режиму "управляемой гибкости" и интервенциям на сумму около 850–900 млн долларов регулятор сглаживает опасные колебания.
  • Что влияет на курс: Основными факторами являются бюджетные расходы, мировые цены на топливо и ожидания международной финансовой помощи.
  • Инфляция под контролем: Летом инфляция замедляется, что снижает мотивацию населения и бизнеса массово скупать валюту.

Почему меняются курсы в обменных пунктах

  • Реакция на рынок: Обменные пункты быстро реагируют на колебания межбанковского рынка, новости и общественную напряженность.
  • Защита маржи: Чтобы обезопасить себя от будущих изменений, обменные пункты могут расширять разницу между покупкой и продажей валюты до 1-1,2 грн.
  • Отсутствие дефицита: Высокая цена не означает, что валюты не хватает. Если клиенты не будут покупать валюту по завышенному курсу, обменники будут вынуждены снижать цену, возвращая ее к реальному рыночному уровню.

Ситуация на рынке и роль НБУ

Как отмечает Лесовой, текущая ситуация на валютном рынке характеризуется повышенной амплитудой колебаний, но не сильной девальвацией.

Главным стабилизатором остается Нацбанк, который с помощью интервенций (в течение 22-28 июня планируется направить около 850-900 млн долларов) сглаживает дисбаланс спроса и предложения.

Что сдерживает курс от резкого роста

  • Замедление инфляции: Ожидается, что в июне инфляция снизится до 7,85-7,9%. Сезонное подешевение сельхозпродукции также снижает давление на цены.
  • Финансовая помощь: ожидание поступления международных средств поддерживает бюджетную устойчивость и резервы.
  • Макроэкономическая логика: курс доллара около 45 грн соответствует бюджетным расчетам на 2026 год, где средневзвешенный курс заложен на уровне 45,7 грн за доллар.

Прогноз на 22-28 июня

Несмотря на риски, в частности мировые цены на топливо, резкого скачка курса не ожидается.

  • Доллар: вряд ли превысит 45,2 грн, скорее всего - чуть ниже 45 грн.
  • Евро: ожидается в коридоре 51,5–52,5 грн.

Главный совет: не путать высокий курс в обменном пункте с дефицитом валюты. Рынок остается под контролем, а ожидаемые интервенции НБУ помогут сбалансировать спрос.

Читайте также:НБУ зафиксировал девальвацию: почему курс доллара резко вырос в июне и есть ли паника на рынке

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Финансы Курс доллара Курс евро
Новости
Оккупанты нанесли удары КАБами по Харькову, под завалами здания оказались люди
Оккупанты нанесли удары КАБами по Харькову, под завалами здания оказались люди
Аналитика
Палатки в метро и ночлег в подвалах. Безопасны ли укрытия во время тревог
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Палатки в метро и ночлег в подвалах. Безопасны ли укрытия во время тревог