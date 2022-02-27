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УВС призывает закрыть все волонтерские чаты: россияне используют их в своих целях

Новина українською →
Воскресенье 27 февраля 2022 19:41
УВС призывает закрыть все волонтерские чаты: россияне используют их в своих целях УВС призывает закрыть все волонтерские чаты (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Украинская Волонтерская Служба закрывает все волонтерские чаты. В частности, владельцев подобных групп призвали закрыть доступ к публикациям всем, кроме проверенных лиц.

Об этом говорится на странице УВС.

Согласно информации УВС, враг просматривает все чаты. Россияне используют их в своих корыстных целях, публикуя информацию о сборе снаряжения в частности.

Также отметили, что это опасно, ведь многие россияне зашли непосредственно в города в формате диверсионных групп.

Кроме того, закрытие чатов поможет уберечь защитников Украины и мирное население от обмана.

К тому же в УВС пообещали впоследствии сообщить подробную информацию о том, как действовать дальше.

УВС призывает закрыть все волонтерские чаты: россияне используют их в своих целях

УВС призывает закрыть все волонтерские чаты (t.me/VolunteerCountry)

Ранее мы сообщали, что украинцы собрали почти пол миллиарда гривен помощи армии.

Также мы писали, что переговоры между Украиной и Россией начнутся в ближайшие часы.

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