УВС призывает закрыть все волонтерские чаты: россияне используют их в своих целях

Украинская Волонтерская Служба закрывает все волонтерские чаты. В частности, владельцев подобных групп призвали закрыть доступ к публикациям всем, кроме проверенных лиц.

Об этом говорится на странице УВС .

Согласно информации УВС, враг просматривает все чаты. Россияне используют их в своих корыстных целях, публикуя информацию о сборе снаряжения в частности.

Также отметили, что это опасно, ведь многие россияне зашли непосредственно в города в формате диверсионных групп.

Кроме того, закрытие чатов поможет уберечь защитников Украины и мирное население от обмана.

К тому же в УВС пообещали впоследствии сообщить подробную информацию о том, как действовать дальше.

УВС призывает закрыть все волонтерские чаты (t.me/VolunteerCountry)