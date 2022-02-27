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Переговори між Україною і Росією почнуться в найближчі години, - Веніславський

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Київ, Неділя 27 лютого 2022 19:02
Переговори між Україною і Росією почнуться в найближчі години, - Веніславський Фото: Федір Веніславський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Делегація України на переговорах з Росією змінила маршрут до місця зустрічі з делегацією РФ на ділянці кордоні з Білоруссю. Зустріч почнеться в найближчі години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа і представника президента в Конституційному суді Федора Веніславського в ефірі каналу "Рада".

"Переговори могли початися з хвилини на хвилину, оскільки відстань від Києва до місця проведення переговорів невелика. Але у зв'язку з ситуацією делегація маршрут змінила, тому я думаю, що переговори почнуться протягом найближчих декількох годин", - зазначив він.

Він також не назвав склад делегації, щоб не наражати їх на небезпеку.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що не дуже вірить у переговори між Україною і Росією.

Детальніше в матеріалі "Зустріч на Прип'яті. Україна їде на переговори з Росією: всі подробиці".

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