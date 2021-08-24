Затверджений зі скандалом у Раді Великий герб пообіцяли виправити: що зміниться

У коментарі журналістам керівник фракції монобільшості уточнив, що нинішній ескіз герба в законопроекті, який відрізняється від того, що переміг на всеукраїнському конкурсі, був схвалений президентом Володимиром Зеленським.

Однак нардеп у відповідь на критику зображення запевнив, що ескіз - попередній, і його ще підправлять до другого читання, а сам Великий герб використовуватимуть дуже обмежено.

Щодо правок, то йдеться, зокрема, про дві корони - одна в центрі зверху, а другою увінчаний лев, а також про лапи тварини - мовляв, візуально вони виглядають, ніби обидві ліві.

Так, на ескізі головним елементом Великого Герба є знак Княжої Держави Володимира Великого - тризуб золотого кольору на синьому п'ятисторонньому щиті по центру. Над ним зображена корона Ярослава Мудрого. Щит з тризубом тримають: з лівого боку - лев (герб Галицько-Волинського князівства), з правого - воїн-козак з рушницею (герб Війська Запорозького). Під щитом - стрічка з двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів.

"Зараз йде дискусія, у лева чи все в порядку з лапами, може там дві ліві - така є позиція. Ну хтось запропонує правку, що все-таки праву лапу зробити більш канонічну, щоб великий палець був зліва на лапі, а не справа, як зараз. Словом, це такі геральдичні речі цікаві... Точно є колеги, які проти корони цієї монархічної", - пояснив Корнієнко.

Фото: ескіз Великого Герба, затверджений Радою в першому читанні 24 серпня