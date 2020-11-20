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Скандал з гербом України: в Інституті нацпам'яті обіцяють великий сюрприз

П'ятниця 20 листопада 2020 20:58
Скандал з гербом України: в Інституті нацпам'яті обіцяють великий сюрприз
В Інституті нацпам'яті України висловилися про скандал з великим гербом (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Директор УІНП виправдався через ситуацію з вибором великого Державного Герба України

Після вибору переможця конкурсу на ескіз великого Державного Герба України, який викликав в мережі масу критичних відгуків і зауважень, в Українському інституті національної пам'яті прокоментували скандальну ситуацію.

За словами директора УІНП Антона Дробовича, обраний малюнок був дійсно найкращою роботою з усіх 112 ескізів, допущених до конкурсу. Про це передає "Укрінформ".

У виправдання Дробович зазначив, що члени журі "зробили максимум" і виконали завдання Верховної Ради щодо вибору переможця конкурсу, а цей ескіз є "надзвичайно багаторівневою роботою" з точки зору експертного професіоналізму.

"Якщо нам надіслали понад 120 пропозицій та вибрати з них найкращі з точки зору геральдики, історії, ідеології консолідаційної тощо, то це - те, що є. Але якщо серед всіх цих гербів не було нічого, що навіть поряд не стоїть з досконалістю Малого Державного Герба, то ми не можемо самі намалювати цей герб. Що отримали, те і відібрали", - пояснив він.

При цьому директор Інституту нацпам'яті заявив, що незабаром Оргкомітет конкурсу передасть уряду свої "цікаві рекомендації", які "для багатьох людей будуть великим сюрпризом", а також "знімуть багато суперечок".

У цьому контексті Дробович закликав стежити за новинами: "Все у свій час буде".

Директор УІНП також заявив, що після конкурсу було "багато спекуляцій щодо членів журі, які щиро і чесно, безоплатно зробили цю роботу, відібрали найкраще з того, що надійшло, а їх зараз атакують".

Раніше повідомлялося, що українців шокував малюнок великого герба, і після оголошення переможця конкурсу в мережі посипалася маса негативних коментарів.

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