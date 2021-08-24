Утвержденный со скандалом в Раде Большой герб пообещали исправить: что изменится

В комментарии журналистам руководитель фракции монобольшинства уточнил, что нынешний эскиз герба в законопроекте, который отличается от победившего на всеукраинском конкурсе, был одобрен президентом Владимиром Зеленским.

Однако нардеп в ответ на критику изображения заверил, что эскиз - предварительный, и его еще подправят ко второму чтению, а сам Большой герб будут использовать очень ограниченно.

Относительно правок, то речь идет, в частности, о двух коронах - одна в центре сверху, а второй увенчан лев, а также о лапах животного - мол, визуально они выглядят, будто обе левые.

Так, на эскизе главным элементом Большого Герба является знак Княжеского государства Владимира Великого - трезубец золотого цвета на синем пятистороннем щите по центру. Над ним изображена корона Ярослава Мудрого. Щит с тризубцем держат: с левой стороны - лев (герб Галицко-Волынского княжества), с правой - воин-казак с ружьем (герб Войска Запорожского). Под щитом - лента из двух равновеликих горизонтальных полос синего и желтого цветов.

"Сейчас идет дискуссия, у льва все ли в порядке с лапами, может там две левые - такая есть позиция. Ну кто-то предложит правку, что все таки правую лапу сделать более каноничную, чтобы большой палец был слева на лапе, а не справа, как сейчас. Словом, это такие геральдические вещи интересные... Точно есть коллеги, которые против короны этой монархической", - объяснил Корниенко.

Фото: эскиз Большого Герба, утвержденный Радой в первом чтении 24 августа