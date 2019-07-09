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У Києві на ходу загорілася маршрутка з пасажирами: відео інциденту

STYLERЖиття    09.07.2019 - 19:08
У Києві на ходу загорілася маршрутка з пасажирами: відео інциденту
Фото: колаж РБК-Україна

У Києві біля станції метро "Лісова" загорілася маршрутка

У Києві загорілася маршрутка з пасажирами. Інцидент стався 9 липня біля станції метро "Лісова" на Броварському проспекті. Відео охопленого димом автобуса зняли люди з транспорту, що проїжджав повз, після чого ролик був опублікований на Facebook-сторінці "Київ Оперативний".

На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Паруюча маршрутка рухалася проспектом біля парку "Кіото".

 

У Києві біля метро "Лісова" загорілася маршрутка (Фото: скріншот)

"А от чому саме виникла пожежа в громадському транспорті, який перевозить людей, мають з'ясувати правоохоронці", - йдеться у підписі до відео.

 

У Києві біля метро "Лісова" загорілася маршрутка (Відео: facebook.com/KyivOperativ)

У коментарях до повідомлення користувачі мережі висловлюють думку, що причиною загоряння стало не проходження технічного огляду транспорту.

"Якщо змусити пройти справжній і чесний ТО маршруток на дорогах стане менше на 95%..." - написав один з користувачів.

У Києві на ходу загорілася маршрутка з пасажирами: відео інциденту

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, 15 червня під Києвом у Димері Вишгородського району вночі сталася пожежа на автостоянці. В результаті інциденту згоріли 10 маршрутних автобусів "Богдан". Жертв та постраждалих немає.

Також ми писали про те, що 11 червня у Павлограді під Дніпром прямо на ходу загорілася маршрутка з пасажирами. Водій не розгубився і провів першочергові заходи щодо евакуації людей, а також намагався загасити пожежу вогнегасниками.

До речі, у Миколаєві також сталася схожа подія Після того, як маршрутка загорілася на ходу, водій допоміг пасажирам вибратися зі транспорту, викликав пожежну службу і сам намагався загасити полум'я.

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