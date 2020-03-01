"Євробляхерам" підготували приємний сюрприз: кого торкнуться зміни

Євробляхи в 2020 - які зміни чекають на водіїв

"Євробляхерам" пропонують нові умови розмитнення авто

Водіям "євроблях" приготували приємний сюрприз: у Верховній Раді зареєстрували законопроект, в якому для учасників АТО пропонуються особливі умови розмитнення автомобілів.

Їм буде дана можливість виплатити акциз і ПДВ протягом 36 місяців рівними частинами, при цьому не будуть нараховуватися відсотки за розстрочку.



Вартість сертифікації, послуги брокерів і мита також включать у витрати на розмитнення автотранспорту. У документі йдеться про легкові авто, автобуси, а також вантажівки загальна маса яких не повинна перевищувати 3,5 тонн, мотоцикли і причепи до них у кількості не більше одного для кожного типу ТЗ.

Кожен АТОшник зможе скористатися розстрочкою одноразово до 1 січня 2025 року. Автомобілі, які були випущені до 1 січня 2006 року і ті, які випущені в Росії, не підпадають під умови законопроекту.

Якщо Рада проголосує позитивно, то крім заяви на розстрочку доведеться надати ще й гарантію, якою може бути грошова застава, а саме банківська гарантія або повна сума розмитнення, залишена на митниці.

Нагадаємо, що в Україні за розмитнення автомобілів можна буде не платити - таке нововведення з пільгами стосується ліквідаторів Чорнобильської катастрофи, які мають I і II категорії інвалідності.

Ми писали, що під Києвом патрульні вилучили "євробляху" і вимагали хабар.