ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Євробляхерам" підготували приємний сюрприз: кого торкнуться зміни

STYLERАвто    01.03.2020 - 15:00
"Євробляхерам" підготували приємний сюрприз: кого торкнуться зміни
Євробляхи в 2020 - які зміни чекають на водіїв

"Євробляхерам" пропонують нові умови розмитнення авто

Водіям "євроблях" приготували приємний сюрприз: у Верховній Раді зареєстрували законопроект, в якому для учасників АТО пропонуються особливі умови розмитнення автомобілів.

Їм буде дана можливість виплатити акциз і ПДВ протягом 36 місяців рівними частинами, при цьому не будуть нараховуватися відсотки за розстрочку.

Вартість сертифікації, послуги брокерів і мита також включать у витрати на розмитнення автотранспорту. У документі йдеться про легкові авто, автобуси, а також вантажівки загальна маса яких не повинна перевищувати 3,5 тонн, мотоцикли і причепи до них у кількості не більше одного для кожного типу ТЗ.

Кожен АТОшник зможе скористатися розстрочкою одноразово до 1 січня 2025 року. Автомобілі, які були випущені до 1 січня 2006 року і ті, які випущені в Росії, не підпадають під умови законопроекту.

Якщо Рада проголосує позитивно, то крім заяви на розстрочку доведеться надати ще й гарантію, якою може бути грошова застава, а саме банківська гарантія або повна сума розмитнення, залишена на митниці.

Нагадаємо, що в Україні за розмитнення автомобілів можна буде не платити - таке нововведення з пільгами стосується ліквідаторів Чорнобильської катастрофи, які мають I і II категорії інвалідності.

Ми писали, що під Києвом патрульні вилучили "євробляху" і вимагали хабар.

Часу на легалізацію було достатньо: "євробляхеам" загрожують неприємності Нові пільги або штрафи: що буде з євробляхами після Нового року
Новини України евробляхи
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся