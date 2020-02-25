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У Києві евакуатор забрав авто з дітьми: з'ясувалися несподівані деталі

STYLERПодії    25.02.2020 - 12:19
У Києві евакуатор забрав авто з дітьми: з'ясувалися несподівані деталі
У Києві авто евакуювали разом з дітьми (колаж: РБК-Україна)

У Києві водій залишив у салоні авто дітей, а машину відвіз евакуатор

У Києві автомобіль евакуювали разом з дітьми. Повністю тонований легковик завантажили на евакуатор і відвезли, оскільки він був припаркований з порушенням правил. Коли ж водій з'ясував, що машина зникла, викликав поліцію. Чим закінчився інцидент, йдеться в сюжеті ТСН.

Патрульні кинулися навздогін евакуатору. Авто разом з дітворою повернули власнику, склавши на нього адмінпротокол. Але за те що дітей залишили у закритому авто, недбайливого батька не покарали.

В Департаменті транспортної інфраструктури КМДА зазначили, що авто було затоновано повністю, що порушує допустимі норми. Через це співробітники, які проводили евакуацію, не побачили й не почули, що всередині автомобіля хтось перебував.

У Києві авто евакуювали разом з дітьми (відео: YouTube/ТСН)

Раніше ми писали, що в Україні планують посилити покарання за порушення правил дорожнього руху. У деяких випадках зможуть забирати авто, а штрафи зростуть до 85 тисяч гривень.

Також повідомлялося, що власникам автомобілів в Україні суттєво збільшили податок на продаж авто. Ці зміни можуть торкнутися абсолютно всіх автовласників.

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