Штрафи до 34 тисяч: що чекає українців після повернення техогляду
Техогляд авто в Україні (Фото: колаж РБК-Україна)
Про законопроект про обов'язковий техогляд українці можуть висловитися до 26 березня
Техогляд в Україні збираються повернути на основі законопроекту, який був розроблений Директоратом з безпеки на транспорті Мінінфраструктури. Документ з'явився у відкритому доступі на сайті міністерства, і в даний час знаходиться на стадії обговорення.
Так, українці можуть висловитися про нього до 26 березня, в тому числі й внести пропозиції до проекту акта. Для цього можна скористатися електронною поштою aleksandrov@mtu.gov.ua.
Позаплановий техогляд може бути призначений після ДТП, у разі перереєстрації чи переобладнання транспортного засобу.
Крім того, планують запровадити також придорожній техогляд.
Додамо, що стежити за виконанням буде новий орган - Бюро безпеки експлуатації колісних транспортних засобів.
Що пропонується в законопроекті, для якого транспорту техогляд стане обов'язковим, та які передбачені штрафи
Техогляд обов'язковий для:
- Комерційного транспорту (як і зараз)
- Легкових авто - через 4 роки від випуску, після - кожні 2 роки
- Таксі - через 1 рік від випуску, після - щорічно
- Автобусів (більшість 8 місць без водія) - через 1 рік від випуску, після - кожні півроку
- Вантажівок масою до 3,5 тонн - через 4 роки після випуску, після - раз на 2 роки
- Вантажівок масою понад 3,5 тонн - через 1 рік від випуску, після - щорічно
- "Будинків на колесах" - через 1 рік після випуску, далі - щороку
- Колісних тракторів - через 4 роки від випуску, потім раз на 2 роки
- ТЗ, що перевозять небезпечні вантажі, - через 1 рік від випуску, пізніше - кожні 6 місяців
- Спецтранспорту - через 1 рік від випуску, після - щорічно
- Мототранспорту з об'ємом двигуна 125 куб. см і більше або електродвигуном потужністю 4 кВт і більше - через 2 роки від випуску, потім - кожні 2 роки.
Кому техогляд не потрібний:
- ТЗ із конструкційною швидкістю не більше 25 км/год
- Колекційний і ретротранспорт, який не експлуатується
- Спортивні авто, які використовуються тільки на змаганнях
- Дипломатичні ТЗ
- Спецтранспорт для перевезення обладнання цирку і атракціонів з максимальної конструктивної швидкістю 40 км/год
- ТЗ із об'ємом двигуна не більш як 50 куб. см
- Колісні трактори з максимальною швидкістю 40 км/год
- Технічні ТЗ для агрокомплексу
Штрафи:
- За прострочення техогляду - 3400 гривень
- За повторне прострочення техогляду протягом року - 17 тисяч гривень
- Якщо посадові особи не виконують свої обов'язки, заважають техогляду - від 17 до 34 тисяч гривень
- Вводиться особиста відповідальність експерта з питань техогляду.
Як повідомлялося раніше, в Україні за нехтування обов'язковим техоглядом автомобілів, який хочуть ввести з 2020 року, водіїв чекає накладення санкцій.
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