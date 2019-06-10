Витік хімікатів у Рось: звідки вкрали отруту і які наслідки аварії

Фото: колаж РБК-Україна

Результати експертизи щодо хімікатів, які потрапили в річку Рось, оголосять сьогодні

Хімікати потрапили в річку Рось перед Київською областю, і в Білій Церкві з вечора 9 червня було відключено водопостачання. Спочатку повідомлялося, що мікроавтобус перевозив інсектицид "Нурал B", але на місці аварії стало відомо про інші речовини - добрива для рослин, які також небезпечні для людини. У поліції повідомили про те, що ємності з хімікатами були викрадені з двох місцевих фермерських господарств.

Зазначимо, що експерти вже взяли воду з річки Рось на пробу, і сьогодні оголосять результати експертизи під час прес конференції в Корсуні.

Сам водій Mersedes Sprinter втік після ДТП, його розшукують правоохоронці. Поліція відкрила дві кримінальні провадження - через забруднення водойми і крадіжку ємностей із хімікатами.

Машина з'їхала з дороги близько 5 ранку 9 червня, врізалася у дерево і потрапила у водойму в селі Збаржівка (Вінницька область). Також транспорт загорівся.

Мікроавтобус був без номерних знаків.

Голова Держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін заявив, що ситуація із забрудненням водойм гербіцидами та стимуляторами росту для сільгоспрослин після аварії у Вінницькій області перебуває на контролі у місцевих органів виконавчої влади та рятувальників.

"Комісією ТЕБ та НС Білоцерківського району Київської області прийнято рішення про припинення роботи водозабору з 23 год. 9 червня. При необхідності буде здійснюватися підвіз води. Наразі громадянам рекомендовано утриматись від купання, вилову риби та випоювання худоби в акваторії річки Рось", - написав він у Facebook.

Фото: facebook.com/MykolaChechotkin

Як розповів сільський голова Збаржевки Василь Манілець, співробітники ДСНС прибули на місце події через півгодини після виклику, передає "5 канал".

"Загасили. Очепили тут місце, вони молодці, оперативно хлопці зробили. Приїхала поліція наша, приїхали ті представники, чиї ці отрути були. Ми витягнули на ділянку серед дороги і представники, в яких ці отрути викрали, почали одразу вивантажувати і огороджувати від водойми", - сказав він.

Начальник Державної екологічної інспекції у Вінницькій області Юрій Дубовий висловився щодо наслідки потрапляння хімікатів у воду.

"Негативний вплив є, але його рівень, він може бути не так великий. Ми не спостерігаємо масову загибель риби або інших живих організмів. На сьогодні такого немає", - розповів він.

Нагадаємо, в 2018 році в Тернопільській області після обробки полів хімікатами до лікарні із отруєнням звернулися 252 людини, 99 з них - діти. Всі постраждалі проходили амбулаторне лікування вдома.

Як повідомлялося раніше, в тимчасово окупованому Криму в районі Керчі може різко погіршитися екологічна ситуація. До ризику загострення экоситуации призвела розбирання будівельними підприємствами сховища відходів металургійного виробництва, накопичених в результаті роботи Камиш-Бурунського залізорудного комбінату.