Перший День матері: Меган Маркл опублікувала нове фото свого сина

Меган Маркл показала нове фото сина (фото: Chris Jackson - Pool/Getty Images)

Меган Маркл привітала всіх матерів зі святом і показала фото Арчі

Меган Маркл сьогодні, 12 травня, відзначає свій перший День матері. З цього приводу герцогиня Сассекська показала нову фотографію свого сина Арчі. Даний знімок вона опублікувала на спільній з принцом Гаррі сторінці в Instagram.

На новій фотографії видно тільки ніжки первістка Меган, загорнутого в білу ковдрочку, які своєю рукою вона притримує. При цьому на задньому плані видно улюблені квіти принцеси Діани незабудки.

Меган Маркл показала нове фото сина (фото: instagram.com/sussexroyal)

"Віддаємо данину поваги всім матерям - минулим, сьогоднішнім, майбутнім матерям і тим, кого вже немає, але назавжди їх будуть пам'ятати. Ми шануємо і вітаємо всіх вас. Це перший День матері для герцогині Сассекської", - йдеться у підписі до світлини.

Варто зазначити, що сьогодні День матері відзначають в Україні, США, Канаді, Австралії, Новій Зеландії, Південній Африці, Кенії, Японії і деяких інших країнах Європи.

Що стосується Великобританії, то там День матері в цьому році вже пройшов – його відзначали 31 березня.

Користувачі мережі також прокоментували фото герцогині.

Це дуже красиво. З Днем матері, Меган і всіх матерів. Насолоджуйтеся радістю, яку приносить нам життя;

Я британка і святкую обидві дати, так як мої діти американці. Це називається бути мультикультурним. Просто бажаю їй щасливого дня матері і рухатися далі;

З Днем матері всіх працьовитих, дивовижних матусь!

Меган, насолоджуйся цими моментами, ти заслуговуєш їх;

Я люблю все в цьому знімку: ніжки Арчі і руки його матері, символіку квітів на задньому плані і американське написання слів від жінки американського походження. Це дуже красиво, і незалежно від того, хто ви, або де живете, ви повинні бути вдячні за це своїй матері.

Як американка у Великобританії, спасибі, що змусили мене відчути, що це не проблема святкувати сьогодні.

Нагадаємо, що Колишній чоловік Меган Маркл Тревор Енгельсон одружився на дочці багатого банкіра.

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