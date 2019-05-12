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Перший День матері: Меган Маркл опублікувала нове фото свого сина

STYLERЖиття    12.05.2019 - 21:03
Перший День матері: Меган Маркл опублікувала нове фото свого сина
Меган Маркл показала нове фото сина (фото: Chris Jackson - Pool/Getty Images)

Меган Маркл привітала всіх матерів зі святом і показала фото Арчі

Меган Маркл сьогодні, 12 травня, відзначає свій перший День матері. З цього приводу герцогиня Сассекська показала нову фотографію свого сина Арчі. Даний знімок вона опублікувала на спільній з принцом Гаррі сторінці в Instagram.

На новій фотографії видно тільки ніжки первістка Меган, загорнутого в білу ковдрочку, які своєю рукою вона притримує. При цьому на задньому плані видно улюблені квіти принцеси Діани незабудки.

Перший День матері: Меган Маркл опублікувала нове фото свого сина

Меган Маркл показала нове фото сина (фото: instagram.com/sussexroyal)

"Віддаємо данину поваги всім матерям - минулим, сьогоднішнім, майбутнім матерям і тим, кого вже немає, але назавжди їх будуть пам'ятати. Ми шануємо і вітаємо всіх вас. Це перший День матері для герцогині Сассекської", - йдеться у підписі до світлини.

Варто зазначити, що сьогодні День матері відзначають в Україні, США, Канаді, Австралії, Новій Зеландії, Південній Африці, Кенії, Японії і деяких інших країнах Європи.

Що стосується Великобританії, то там День матері в цьому році вже пройшов – його відзначали 31 березня.

Користувачі мережі також прокоментували фото герцогині.

  • Це дуже красиво. З Днем матері, Меган і всіх матерів. Насолоджуйтеся радістю, яку приносить нам життя;
  • Я британка і святкую обидві дати, так як мої діти американці. Це називається бути мультикультурним. Просто бажаю їй щасливого дня матері і рухатися далі;
  • З Днем матері всіх працьовитих, дивовижних матусь!
  • Меган, насолоджуйся цими моментами, ти заслуговуєш їх;
  • Я люблю все в цьому знімку: ніжки Арчі і руки його матері, символіку квітів на задньому плані і американське написання слів від жінки американського походження. Це дуже красиво, і незалежно від того, хто ви, або де живете, ви повинні бути вдячні за це своїй матері.
  • Як американка у Великобританії, спасибі, що змусили мене відчути, що це не проблема святкувати сьогодні.

Нагадаємо, що Колишній чоловік Меган Маркл Тревор Енгельсон одружився на дочці багатого банкіра.

Раніше повідомлялося про те, що стало відомо про покупки українців до дня матері.

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