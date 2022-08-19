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Цей одяг ніколи не вийде з моди: 8 речей, які мають бути в гардеробі

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П'ятниця 19 серпня 2022 18:00
Цей одяг ніколи не вийде з моди: 8 речей, які мають бути в гардеробі Фото: Який одяг ніколи не вийде з моди (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Деякі елементи вбрання здатні існувати поза часом. Вони ніколи не вийдуть з моди і мають бути в гардеробі у всіх, хто стежить за своїм луком. І мова тут не про "маленьку чорну сукню", а про базовий щоденний гардероб.

Про це в Instaram розповіла стиліст Анна Леканова.

Біла футболка

Проста, біла футболка без малюнків і принтів вільного крою пасуватиме для стрітстайлу. Її носили Мадонна і Дою Беррімор в 90-х, і продовжують робити елементом луку сучасні модниці.Цей одяг ніколи не вийде з моди: 8 речей, які мають бути в гардеробі

Чорний піджак

Подовжений чорний піджак любила принцеса Діана. Він має бути і у вашому гардеробі. Вдягніть його разом із джинсами чи спідницею і виглядатимете приголомшливо.Цей одяг ніколи не вийде з моди: 8 речей, які мають бути в гардеробі

Прямі джинси

Від Мерелін Монро, Джулії Робертс до Кайї Гербер - блакитні джинси прямого крою ніколи не втратять актуальності.

Цей одяг ніколи не вийде з моди: 8 речей, які мають бути в гардеробі

Чорна водолазка

Такий елемент одягу прикрасить вашу фігуру, і точно не буде нудним - хоч зі спідницею, хоч із брюками.

Цей одяг ніколи не вийде з моди: 8 речей, які мають бути в гардеробі

Біла сорочка

Біла сорочка оверсайз - ще одна річ поза часом. Сучасні модниці експериментують із способом заправляння, а от принцеса Діана і Кім Бейсінгер - носили її просто і виглядали неперевершено.

Цей одяг ніколи не вийде з моди: 8 речей, які мають бути в гардеробі

Тренч вільного крою

Такий тренч зійшов з модних журналів 90-х і вже ніколи не виходив з моди. Із чим тільки не поєднують цей верхній одяг - і з класикою, і з спортивним вбранням.

Цей одяг ніколи не вийде з моди: 8 речей, які мають бути в гардеробі

Шкіряна косуха

Елемент гардеробу панків дуже швидко став мейнстрімним, а потім і заслужив звання "одягу поза часом".

Цей одяг ніколи не вийде з моди: 8 речей, які мають бути в гардеробі

Пряме бежеве пальто

Якщо досі думаєте, який верхній одяг купити на осінньо-зимовий сезон, обирайте пряме бежеве пальто. Тоді точно не прогадаєте.

Цей одяг ніколи не вийде з моди: 8 речей, які мають бути в гардеробі

Всі фото: instagram.com/anna.le.nova

Раніше ми писали, чим світшот відрізняється від худі, а кофта від светра.

Також стиліст розповіла, як відрізнити застарілий одяг від актуального.

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