Всего за час. Самый быстрый рецепт маринованных и хрустящих огурцов
Рецепт быстрых маринованных огурцов (instagram.com)
Сейчас в Украине начался сезон огурцов. Многие любят полакомиться ими в маринованном виде. Для приготовления закуски вам понадобится всего час времени.
Рецепт хрустящих огурцов опубликовали в Instagram Smakoluk.ua.
Список ингредиентов
- 500-600 г огурцов
- 2 зубчика чеснока
- 1 ч.л соли
- 1 ст.л масла
- 1-2 ст.л зелени укропа
- 0.5 ч.л красного перца
- 2 ч.л меда
- 2 ч.л горчицы (в зернах, типа "дижонской")
- 2 ч.л уксуса (9%)
Как приготовить огурчики
Возьмите твердые огурцы и нарежьте их кружочками. Толщина должна быть примерно один сантиметр. К овощам добавьте все остальные ингредиенты и хорошенько перемешайте. Дайте им настояться от 1 до 2 часов. Такую закуску вы можете хранить в холодильнике до семи дней.
Маринованные огурцы по быстрому рецепту (фото: instagram.com/smakoluk.ua)
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