Хрустящие сырные палочки за 20 минут: простейший рецепт вкусной закуски
Хрустящие сырные палочки или гриссини - любимое лакомство взрослых и детей. Такая закуска подойдет тем, кто любит сыр и перекусить чем-то хрустящим. Готовятся они очень быстро и легко, а утоляют голод на раз-два.
Как сделать такие хрустящие сырные палочки за 20 минут, рассказали в Meta.ua.
Что вам понадобится:
- Творог - 350 г
- Яйца - 2 шт.
- Сыр сулугуни - 100 г
- Мука - 100 г
- Разрыхлитель - 0,5 ч. л.
- Желток - 1 шт.
- Кунжут
Как приготовить сырные палочки
1. Смешайте творог и яйца. Натрите на терке сулугуни и добавьте к творогу. Добавьте муку и разрыхлитель, а потом замесите тесто. Оно не должно липнуть к рукам, поэтому следите за количеством муки и ее добавляйте понемногу.
2. Готовое тесто разрежьте на небольшие кусочки и раскатайте каждый кусочек в длинную палочку.
3. Застелите пергаментом противень и выкладывайте палочки на расстоянии друг от друга.
4. Палочки нужно смазать желтком и посыпать сверху кунжутом. По желанию, их можно также посыпать солью или пряными травами, розмарином, натертым сыром.
5. Разогрейте духовку до 180 градусов. Запекайте палочки в течение 20 минут. Перед подачей на стол дайте им немного остыть.
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