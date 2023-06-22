Хрустящие сырные палочки за 20 минут: простейший рецепт вкусной закуски

Хрустящие сырные палочки или гриссини - любимое лакомство взрослых и детей. Такая закуска подойдет тем, кто любит сыр и перекусить чем-то хрустящим. Готовятся они очень быстро и легко, а утоляют голод на раз-два.

Как сделать такие хрустящие сырные палочки за 20 минут, рассказали в Meta.ua.

Что вам понадобится:

Творог - 350 г

Яйца - 2 шт.

Сыр сулугуни - 100 г

Мука - 100 г

Разрыхлитель - 0,5 ч. л.

Желток - 1 шт.

Кунжут

Как приготовить сырные палочки

1. Смешайте творог и яйца. Натрите на терке сулугуни и добавьте к творогу. Добавьте муку и разрыхлитель, а потом замесите тесто. Оно не должно липнуть к рукам, поэтому следите за количеством муки и ее добавляйте понемногу.

2. Готовое тесто разрежьте на небольшие кусочки и раскатайте каждый кусочек в длинную палочку.

3. Застелите пергаментом противень и выкладывайте палочки на расстоянии друг от друга.

4. Палочки нужно смазать желтком и посыпать сверху кунжутом. По желанию, их можно также посыпать солью или пряными травами, розмарином, натертым сыром.

5. Разогрейте духовку до 180 градусов. Запекайте палочки в течение 20 минут. Перед подачей на стол дайте им немного остыть.