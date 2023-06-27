Усього за годину. Найшвидший рецепт маринованих і хрустких огірків
Рецепт швидких маринованих огірків (instagram.com)
Нині в Україні розпочався сезон огірків. Багато хто любить поласувати ними в маринованому вигляді. Для приготування закуски вам знадобиться лише година часу.
Рецепт огірків хрустких опублікували в Instagram Smakoluk.ua.
Список інгредієнтів
- 500-600 г огірків
- 2 зубчики часнику
- 1 ч.л солі
- 1 ст.л олії
- 1-2 ст.л зелені кропу
- 0.5 ч.л червоного перцю
- 2 ч.л меду
- 2 ч.л гірчиці (у зернах типу "діжонської")
- 2 ч.л оцту (9%)
Як приготувати огірочки
Візьміть тверді огірки та наріжте їх кружальцями. Товщина має бути приблизно один сантиметр. До овочів додайте решту інгредієнтів і добре перемішайте. Дайте їм постояти від 1 до 2 годин. Таку закуску можна зберігати в холодильнику до семи днів.
Мариновані огірки за швидким рецептом (фото: instagram.com/smakoluk.ua)
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