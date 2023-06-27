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Усього за годину. Найшвидший рецепт маринованих і хрустких огірків

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Вівторок 27 червня 2023 08:00
Усього за годину. Найшвидший рецепт маринованих і хрустких огірків Рецепт швидких маринованих огірків (instagram.com)
Автор: Styler

Нині в Україні розпочався сезон огірків. Багато хто любить поласувати ними в маринованому вигляді. Для приготування закуски вам знадобиться лише година часу.

Рецепт огірків хрустких опублікували в Instagram Smakoluk.ua.

Список інгредієнтів

  • 500-600 г огірків
  • 2 зубчики часнику
  • 1 ч.л солі
  • 1 ст.л олії
  • 1-2 ст.л зелені кропу
  • 0.5 ч.л червоного перцю
  • 2 ч.л меду
  • 2 ч.л гірчиці (у зернах типу "діжонської")
  • 2 ч.л оцту (9%)

Як приготувати огірочки

Візьміть тверді огірки та наріжте їх кружальцями. Товщина має бути приблизно один сантиметр. До овочів додайте решту інгредієнтів і добре перемішайте. Дайте їм постояти від 1 до 2 годин. Таку закуску можна зберігати в холодильнику до семи днів.

Усього за годину. Найшвидший рецепт маринованих і хрустких огірківМариновані огірки за швидким рецептом (фото: instagram.com/smakoluk.ua)

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