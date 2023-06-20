Чесночные булочки на сковороде: этот рецепт вам точно понравится

Булочки обычно используют в качестве дополнения к первому блюду или же для небольших канапе. Но многие люди их любят есть просто так. Готовить такие булочки несложно.

Своим рецептом приготовления чесночных булочек на сковороде поделилась блогер на странице "Маслом вгору" в Instagram.

Что вам понадобится:

Для теста:

Теплая вода - 250 мл

Сахар - 1 ст. ложка

Сухие дрожжи - 7 г

Мука - 400 г

Соль - 1 ч. ложка

Для обмазывания: чеснок, петрушка, укроп, щепотка соли, столовая ложка растительного масла.

Как приготовить булочки с чесноком

1. Дрожжи нужно растворить в теплой воде и дать им постоять 10 минут.

2. Добавить все остальные ингредиенты для теста, замесить. Тесто должно выйти крутым - его нужно хорошо вымешать до однородности.

3. Накройте тесто полотенцем и дайте подойти - 45-60 минут.

4. Сковороду смажьте растительным маслом.

5. Тесто разделите на 8 булочек и сложите в сковороду. Дайте подойти еще раз.

6. Накройте сковородку крышкой и пеките булочки на медленном огне. Когда они снизу поджарятся, делаем следующее: тарелку по диаметру большему, чем сковорода, смазываем растительным маслом. Переворачиваем на нее булочки, а потом ссовываем их обратно на сковородку. Допекаем до готовности.

7. В блендере смешиваем все ингредиенты для обмазывания булочек и взбиваем. Или все мелко режем ножом и перемешиваем с солью и растительным маслом.

8. Готовые булочки оставляем еще ненадолго под крышкой - так они будут мягче. Потом смазываем чесночной массой.