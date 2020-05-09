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Усику запропонували російське громадянство: у чемпіона дали жорстку відповідь

STYLERНовости спорта    09.05.2020 - 16:19
Усику запропонували російське громадянство: у чемпіона дали жорстку відповідь
Олександр Усик та Олександр Красюк (фото: K2 Promotions)

Промоутер Олександра Усика відреагував на пропозицію Федерації боксу Росії

Олександр Усик і Василь Ломаченко отримали пропозицію від Федерації боксу Росії про надання громадянства РФ. Це сталося після того, як знаменитих українських боксерів внесли до бази "Миротворця" за участь у скандальному фільмі на релігійну тематику, в якому чемпіони заперечували російську військову агресію.

На ситуацію одразу відреагували російські спортивні функціонери, і генеральний секретар ФБР Умар Кремльов 7 травня оголосив про готовність надати українцям громадянство РФ.

Промоутер Усика Олександр Красюк різко відповів на подібну пропозицію і заявив, що Кремльов не в праві навіть згадувати імена українських боксерів.

"Ця людина не має права згадувати ім'я Усика і Ломаченка. І він сам знає чому", - заявив генеральний директор K2 Promotions Ukraine.

Нагадаємо, що генсек Федерації боксу Росії Кремльов перед цим розповідав, що захоплюється українськими чемпіонами та всіляко їх "сватав" змінити громадянство, а ось волонтерів "Миротворця" в грубій формі розкритикував. Як випливає з реакції промоутера Усика, насправді у відносинах Ломаченка та Усика з російським функціонером не все гладко.

Раніше ми писали про те, що Ломаченко та Усик назвали українців і росіян єдиним народом в новому фільмі. В цій картині також знялися два російських спортсменів: боксер Олександр Трубников і боєць рукопашного стилю Олексій Назаров.

Нагадаємо, що нещодавно найтитулованіший український боксер, чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC Василь Ломаченко в одній з публікацій в мережі виклав відео зі спецназом РФ і православними священиками, після чого потрапив під хвилю критики і був змушений виправдовуватися.

Також раніше Олександр Усик порівняв закриття церков на Великдень через коронавірус із поверненням Радянського Союзу.

Теги Новини України Василь ЛомаченкоОлександр Усикскандалгражданство
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