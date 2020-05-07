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У Росії кинулися на "захист" Усика і Ломаченка: хочуть надати громадянство

STYLERНовости спорта    07.05.2020 - 23:50
У Росії кинулися на "захист" Усика і Ломаченка: хочуть надати громадянство
Усику і Ломаченку в РФ готові надати громадянство (колаж РБК-Україна)

На скандал із Усиком та Ломаченком відреагували в російській Федерації боксу

Олександр Усик і Василь Ломаченко потрапили до бази "Миротворця" через зйомку у скандальному фільмі та заперечення військової агресії РФ. Після того, як знамениті українські боксери і чемпіони світу потрапили в "чорний список" волонтерської організації, в Росії поспішили запропонувати їм свої паспорти.

Так, генеральний секретар Федерації боксу Росії (ФБР) Умар Кремльов оголосив про готовність надати Усику і Ломаченку громадянство РФ. Про це передає видання "Спорт-Експрес".

На його думку, критика в Україні на адресу спортсменів за участь у російській документалці "Здрастуй, брат, Христос Воскрес!" на релігійну тематику була марною і не заслуженою.

Кремльов заявив про свою готовність ініціювати надання українцям російських паспортів і запевнив, що в РФ їх так само люблять і обожнюють, як і в Україні.

"Усик і Ломаченко - достойні люди, достойні спортсмени, які відстоюють свою позицію. Це не позиція України, що їх не люблять", - прокоментував він рішення адміністраторів сайту "Миротворець" щодо боксерів.

Також Кремльов назвав українських волонтерів "ублюдками", які "за долари бігають і виконують доручення".

"Ось вони можуть бути незадоволені. Але на 40 мільйонів в Україні це максимум кілька тисяч осіб. У базу "Миротворець" включають не зрадників України, а навпаки - зрадники включають людей у цю вигадану базу", - йдеться у спічі генсека ФБР.

Раніше ми писали про те, що Ломаченко та Усик назвали українців і росіян єдиним народом в новому фільмі. В цій картині також знялися два російських спортсменів: боксер Олександр Трубников і боєць рукопашного стилю Олексій Назаров.

Нагадаємо, що нещодавно найтитулованіший український боксер, чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC Василь Ломаченко в одній з публікацій в мережі виклав відео зі спецназом РФ і православними священиками, після чого потрапив під хвилю критики і був змушений виправдовуватися - причому у віршах.

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