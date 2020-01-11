Ломаченко потрапив в скандал зі спецназом РФ: інцидент отримав продовження

Василь Ломаченко (фото: instagram.com/lomachenkovasiliy)

Тренер Олександра Усика прокоментував ситуацію

Василя Ломаченка, який потрапив в скандал через неоднозначний ролик, вирішив підтримати тренер Олександра Усика Сергій Лапін-молодший, прокоментувавши ситуацію на своїй сторінці в соцільній мережі Instagram.

Всім, хто написав образи на адресу українського чемпіона світу, Лапін зухвало відповів: "Шановні Демони! Рогаті з хвостом, які сюди вилізли! Ви диміться, продовжуйте ... Хочу вам розкрити секрет цього відео! Суть його не картинці, а слові! Але ви не звертайте уваги, а просто продовжуйте диміти і горіти, у вас там, напевно, жарко дуже ".

Однак користувачі мережі на цьому зупинятися не стали і поцікавилися, чому в ролику присутні люди з нашивками РФ, на що Лапін відповів, що на чорно-білому відео цього не видно.

"Підкажіть будь ласка, як Ви на чорно-білому відео розгледіли кольоровий прапор?" - прокоментував він.

Нагадаємо, що головні герої ролика - російські спецназівці, а також православні священики. На відео спецназ заходить до церкви, ставить свічки перед іконами, а після цього відправляється на стрільбища.

Ломаченко опублікував відео з російським спецназом (скрін: instagram.com/lomachenkovasiliy)

До слова, відомий український шоумен, телеведучий і волонтер Сергій Притула висміяв те, що побачив на відео.