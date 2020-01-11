ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ломаченко потрапив в скандал зі спецназом РФ: інцидент отримав продовження

STYLERПерсони    11.01.2020 - 09:31
Ломаченко потрапив в скандал зі спецназом РФ: інцидент отримав продовження
Василь Ломаченко (фото: instagram.com/lomachenkovasiliy)

Тренер Олександра Усика прокоментував ситуацію

Василя Ломаченка, який потрапив в скандал через неоднозначний ролик, вирішив підтримати тренер Олександра Усика Сергій Лапін-молодший, прокоментувавши ситуацію на своїй сторінці в соцільній мережі Instagram.

Всім, хто написав образи на адресу українського чемпіона світу, Лапін зухвало відповів: "Шановні Демони! Рогаті з хвостом, які сюди вилізли! Ви диміться, продовжуйте ... Хочу вам розкрити секрет цього відео! Суть його не картинці, а слові! Але ви не звертайте уваги, а просто продовжуйте диміти і горіти, у вас там, напевно, жарко дуже ".

Однак користувачі мережі на цьому зупинятися не стали і поцікавилися, чому в ролику присутні люди з нашивками РФ, на що Лапін відповів, що на чорно-білому відео цього не видно.

"Підкажіть будь ласка, як Ви на чорно-білому відео розгледіли кольоровий прапор?" - прокоментував він.

Нагадаємо, що головні герої ролика - російські спецназівці, а також православні священики. На відео спецназ заходить до церкви, ставить свічки перед іконами, а після цього відправляється на стрільбища.

Ломаченко потрапив в скандал зі спецназом РФ: інцидент отримав продовженняЛомаченко опублікував відео з російським спецназом (скрін: instagram.com/lomachenkovasiliy)

До слова, відомий український шоумен, телеведучий і волонтер Сергій Притула висміяв те, що побачив на відео.

Володар пояса IBF пообіцяв нокаутувати Ломаченка Ломаченко кинув виклик новому чемпіону світу: гучна заява викликала ажіотаж
Новини України Василь Ломаченко
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся