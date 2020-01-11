Бог у нас один: Ломаченко вперше відреагував на скандал зі спецназом РФ (відео)

Василь Ломаченко вперше прокоментував скандал з відео зі спецназом Росії
Василь Ломаченко потрапив у скандал через відео зі спецназом РФ, в якому боксер захопився вбивцями українців. У мережі боксера почали лаяти й дорікати за те, що він таким чином підтримує анексію Криму і підтримує ворогів.
Український чемпіон вперше відреагував на скандал і на своїй сторінці в Instagram. Василь записав відео, на якому прочитав вірші. В них він дякує тих людей, хто "побачив суть" і не звернув увагу на російський прапор.
"Спасибі всім, хто все ж побачив суть,
Вона була зовсім не в триколорі,
А щоб з душі, відмивши всю каламуть,
І брат на брата так не ліз щоб при розбраті.
Забули ми, що Бог у нас один,
І біси узи спритно розривають,
Ось камінь знову летить, і не один,
Так як і тут в гарячці щось накопають".
Шанувальники спортсмена оперативно відреагували на відео. Не всі зрозуміли таку позицію Ломаченко.
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