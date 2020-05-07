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Усик і Ломаченко потрапили у "Миротоворець": названі зрадниками

STYLERЖиття    07.05.2020 - 14:22
Усик і Ломаченко потрапили у "Миротоворець": названі зрадниками
Олександр Усик і Василь Ломаченко потрапили в "Миротоворець" (колаж РБК-Україна)

Українські боксери занесені в "Миротворець" за свої висловлювання про братський народ

Олександр Усик і Василь Ломаченко останнім часом не виходять зі скандалів, пов'язаними з їх висловлюваннями. Тепер українські спортсмени потрапили в "чорний список" сайту "Миротворець" за те, що знялися у фільмі за участю священиків УПЦ МП, в яких вони агітують за братерство з росіянами і заперечують військову агресію РФ.

Наголошується, що українських чемпіонів "Миротворець" назвав "супротивниками незалежності українського православ'я".

Варто відзначити, що в базу "Миротворця" боксери потрапили після того, як взяли участь у зйомках російського фільму "Здрастуй, брат, Христос Воскрес!", опублікованого 5 травня на YouTube-каналі "Корсунська пустинь".

Також "Миротворець" пригадав негативне ставлення Ломаченко до процесу декомунізації в Україні.

"Повторюючи кремлівські тези про єдинонародність, відкидаючи російську агресію і заперечуючи незалежність українського православ'я від контролю Росії (країна-агресор) РПЦ, вони стали на бік зрадників України", – написали на сайті організації.

Василь Ломаченко – є чемпіоном світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC. Усик раніше був абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі, але змінив вагову категорію суперважку.

Усик і Ломаченко потрапили у &quot;Миротоворець&quot;: названі зрадникамиУсик і Ломаченко потрапили у &quot;Миротоворець&quot;: названі зрадниками

Олександр Усик і Василь Ломаченко потрапили в "Миротворець" (Скріншот)

Як ми раніше писали, Ломаченко та Усик назвали українців і росіян єдиним народом в новому фільмі.

Ломаченко та Усик назвали українців і росіян єдиним народом в новому фільмі (відео) Повернення в Радянський Союз: Усик обурився через закриття церков
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