Усика могли арестовать за этот поступок: о чем идет речь

Что именно Усик сделал "не так"

Бой между украинским и британским боксерами, в результате которого Усик стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, проходил в Саудовской Аравии (в городе Эр-Рияд), где запрещено все, что связано с христианством - храмы, обряды, даже школы.

В то же время после победы над Тайсоном Александр перекрестился, "принял" на шею крест и поцеловал его, после чего оставался в нем и дальше.

Победа Усика (скриншот: youtube.com/@One_Day_Life)

Такие действия спортсмена могли спровоцировать серьезные проблемы - вплоть до ареста.

Кроме того, в начале мероприятия - при выходе на ринг - украинец был одет в оригинальный костюм, заметное место в котором также занимал крест.

Выход Усика на бой (скриншот: youtube.com/@usyk17)

К счастью, иностранцам иногда делают небольшие послабления (хотя и без особого желания), поэтому можно сказать, что боксеру повезло "выйти сухим из воды".