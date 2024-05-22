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Усика могли арестовать за этот поступок: о чем идет речь

Усик после боя с Фьюри мог оказаться в тюрьме (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Украинский профессиональный боксер Александр Усик, который после победы над Тайсоном Фьюри стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, мог попасть за решетку из-за одного своего поступка после боя.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, о чем именно идет речь.

Что именно Усик сделал "не так"

Бой между украинским и британским боксерами, в результате которого Усик стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, проходил в Саудовской Аравии (в городе Эр-Рияд), где запрещено все, что связано с христианством - храмы, обряды, даже школы.

В то же время после победы над Тайсоном Александр перекрестился, "принял" на шею крест и поцеловал его, после чего оставался в нем и дальше.

Победа Усика (скриншот: youtube.com/@One_Day_Life)

 

Такие действия спортсмена могли спровоцировать серьезные проблемы - вплоть до ареста.

Кроме того, в начале мероприятия - при выходе на ринг - украинец был одет в оригинальный костюм, заметное место в котором также занимал крест.

Выход Усика на бой (скриншот: youtube.com/@usyk17)

 

К счастью, иностранцам иногда делают небольшие послабления (хотя и без особого желания), поэтому можно сказать, что боксеру повезло "выйти сухим из воды".

Напомним, ранее мы рассказывали, как создавалась особая вышиванка для Александра Усика по случаю поединка с Фьюри.

Читайте также, что известно о песне, под которую Усик вышел на бой с Фьюри.

При подготовке материала были использованы следующие источники: "Obozrevatel", YouTube-каналы "One Day Life" и "USYK17".

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Александр УсикТайсон ФьюриБокс