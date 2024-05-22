Усика могли заарештувати за цей вчинок: про що йдеться

Що саме Усик зробив "не так"

Бій між українським і британським боксерами, в результаті якого Усик став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі, проходив у Саудівській Аравії (в місті Ер-Ріяд), де заборонено все, що пов'язане з християнством - храми, обряди, навіть школи.

Водночас після перемоги над Тайсоном Олександр перехрестився, "прийняв" на шию хрест і поцілував його, після чого залишався в ньому й надалі.

Перемога Усика (скріншот: youtube.com/@One_Day_Life)

Такі дії спортсмена могли спровокувати серйозні проблеми - аж до арешту.

Крім того, на початку заходу - під час виходу на ринг - українець був одягнутий в оригінальний костюм, помітне місце в якому також займав хрест.

Вихід Усика на бій (скріншот: youtube.com/@usyk17)

На щастя, іноземцям роблять інколи невеликі послаблення (хоча і без особливого бажання), тож можна сказати, що боксеру пощастило "вийти сухим із води".