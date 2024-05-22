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Усика могли заарештувати за цей вчинок: про що йдеться

Усик після бою з Ф'юрі міг опинитись у в'язниці (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Український професійний боксер Олександр Усик, який після перемоги над Тайсоном Ф'юрі став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі, міг потрапити за ґрати через один свій вчинок після бою.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, про що саме йдеться.

Що саме Усик зробив "не так"

Бій між українським і британським боксерами, в результаті якого Усик став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі, проходив у Саудівській Аравії (в місті Ер-Ріяд), де заборонено все, що пов'язане з християнством - храми, обряди, навіть школи.

Водночас після перемоги над Тайсоном Олександр перехрестився, "прийняв" на шию хрест і поцілував його, після чого залишався в ньому й надалі.

Перемога Усика (скріншот: youtube.com/@One_Day_Life)

 

Такі дії спортсмена могли спровокувати серйозні проблеми - аж до арешту.

Крім того, на початку заходу - під час виходу на ринг - українець був одягнутий в оригінальний костюм, помітне місце в якому також займав хрест.

Вихід Усика на бій (скріншот: youtube.com/@usyk17)

 

 

На щастя, іноземцям роблять інколи невеликі послаблення (хоча і без особливого бажання), тож можна сказати, що боксеру пощастило "вийти сухим із води".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як створювалась особлива вишиванка для Олександра Усика з нагоди поєдинку з Ф'юрі.

Читайте також, що відомо про пісню, під яку Усик вийшов на бій з Ф'юрі.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: "Obozrevatel", YouTube-канали "One Day Life" та "USYK17".

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Олександр УсикТайсон Ф'юріБокс