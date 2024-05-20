Как создавалась особая вышиванка для Александра Усика по случаю поединка с Фьюри

Александр Усик, в историческом бою победивший Тайсона Фьюри, стал первым абсолютным чемпионом мира в сверхтяжелом весе в XXI веке. А потом показал на себе особую вышиванку.

Детальнее о ее символизме и истории создания, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-релиз создателей вышиванки.

Александр Усик показал особую вышиванку

Не секрет, что Александр довольно часто одевает вышиванки, ведь он видит в этом силу нашего народа и символизм. Его вышитые рубашки постоянно меняются, и каждая из них особенная.

Например, на церемонию взвешивания в Саудовской Аравии Усик пришел в яркой красной вышиванке с изображением украинского воина Александра Мациевского, который является символом победы народа Украины. Эту уникальную рубашку для Усика сшил украинский международный бренд MARYLU by Nazarchuk.

На передней части эксклюзивной вышиванки для Александра Усика, можно увидеть вышивку черными нитями со славянским орнаментом "Алатырь" - это символ Бога-Творца. Его особенность состоит в том, что он связывает все стороны мира и означает абсолютный баланс, гармонию и равновесие.

Александр Усик в особой вышиванке (фото: instagram.com/usykaa)

А вот на спине вышиванки изображен портрет украинского военнопленного Александра Мациевского, которого оккупанты расстреляли после слов "Слава Украине!" Наверное, все, кто видел это видео, до сих пор чувствуют муравьи по коже.

Еще одной особенностью является то, что наряду с изображением героя – авторское стихотворение Усика, которое он посвятил бойцу.

"Слава Украине" - за такие слова пулю ты получил и тебя нет.

Но память вечна, воин, тебе.

Ты за маменьку родную, врагов давил.

Показал ты силу, силу ВСУ.

Так Героям слава, а тебе в раю".

"Наша авторская вышивка, созданная с любовью и честью в память Героя, который навсегда в сердцах каждого Украинца, - говорят мать и дочь Марьяна и Марта Назарчук. - А впоследствии мы узнали, что в древности казаки перед важным боем одевали именно красный цвет. Так что наша вышиванка стала для Усика еще и победной!. Неспроста, красный - это цвет силы духа, который придает сил и контролирует емоции", - говорят авторы вишиванки.

Также авторы планируют в ближайшее время передать вышитый портрет Александра Мациевского его матери.