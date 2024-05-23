RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Усик снимется в голливудском фильме вместе со "Скалой" Джонсоном: детали

Усик снимется в фильме (фото: Getty Images)
Автор: Полина Иваненко

Украинский боксер Александр Усик, феерически победивший Тайсона Фьюри и ставший абсолютным чемпионом мира, станет актером. Как выяснилось, спортсмен появится в голливудском фильме.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт IMDb.

Усик станет актером - детали

Так, портал Internet Movie Database разместил информацию о новом фильме, который должен выйти на экраны в 2025 году. Лента получила название "The Smashing Machine".

Усик есть среди актеров фильма. Впрочем, главным героем станет не он, а Двейн "Скала" Джонсон. Также в ленте снимется известная актриса Эмили Блант.

Украинец получил роль в фильме о ММА (скриншот)

Фильм с Усиком покажет историю бойца ММА Марка Керра, которого будет играть "Скала". Сам же украинский боксер получил роль Игоря Волчанчина. Это боец дважды выходил на ринг с Кэрром.

Остальные детали по созданию ленты пока не сообщаются. По всей вероятности, больше информации появится уже тогда, когда актеры начнут съемки.

Как Усик дрался с Фьюри

Напомним, грандиозное сражение произошло в ночь на 18 мая. Усик чуть не уложил Фьюри на пол, но британец смог выстоять на ногах благодаря канатам. Боксеры продержались все 12 раундов.

А после этого судьи подсчитали баллы и объявили Усика победителем. Боксер очень радовался, а затем щемяще высказался об отце, которого не стало в 2012 году.

 

К слову, ранее стало известно, что Усик получил шансы сохранить все чемпионские пояса в реванш с Фьюри.

Кроме того, мы недавно рассказывали, что Усика могли арестовать.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр УсикБоксФильмы