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Усик зніметься у голлівудському фільмі разом зі "Скелею" Джонсоном: деталі

Усик зніметься у фільмі (фото: Getty Images)
Автор: Поліна Іваненко

Український боксер Олександр Усик, який феєрично переміг Тайсона Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу, стане актором. Як виявилося, спортсмен з'явиться у голлівудському фільмі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт IMDb.

Усик стане актором - деталі

Так, портал  Internet Movie Database розмістив інформацію про новий фільм, який має вийти на екрани у 2025 році. Стрічка отримала назву "The Smashing Machine".

Усик є серед акторів фільму. Втім, головним героєм стане не він, а Двейн "Скеля" Джонсон. Також у стрічці зніметься відома актриса Емілі Блант.

Українець отримав роль у фільмі про ММА (скріншот)

Фільм з Усиком покаже історію бійця ММА Марка Керра, якого гратиме "Скеля". А сам український боксер отримав роль Ігоря Вовчанчина. Це боєць двічі виходив на ринг з Керром.

Інші деталі щодо створення стрічки поки що не повідомляються. Ймовірно, більше інформації з'явиться вже тоді, коли актори почнуть зйомки.

Як Усик бився з Ф'юрі

Нагадаємо, грандіозний бій відбувся у ніч на 18 травня. Усик ледь не вклав Ф'юрі на підлогу, але британець зумів вистояти на ногах завдяки канатам. Боксери протрималися усі 12 раундів.

А після цього судді підрахували бали й оголосили Усика переможцем. Боксер дуже радів, а згодом щемливо висловився про батька, якого не стало у 2012 році.

 

До слова, раніше стало відомо, що Усик отримав шанси зберегти всі чемпіонські пояси до реваншу з Ф'юрі.

Окрім цього, нещодавно ми розповідали, що Усика могли заарештувати.

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