"Имеют право". Усик получил шансы сохранить все чемпионские пояса до реванша с Фьюри

Международная боксерская федерация (IBF) готова пойти навстречу абсолютному чемпиону мира в тяжелом весе Александру Усику в вопросе обязательной защиты титула организации.

Об этом заявил президент IBF Дэрил Пиплз, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BoxingScene .

Украинец получил возможность сохранить пояс федерация перед вероятным реваншем против британского боксера Тайсона Фьюри. Для этого команда Усика может ссылаться на "специальные условия".

"Они имеют право. Почему до сих пор не воспользовались? Я не знаю. По правилам IBF, любой действующий чемпион может обратиться и получить исключение. Любой действующий чемпион – по любому из правил IBF", – рассказал Пиплз.

Усик стал чемпионом по версии IBF после победы над британцем Джошуа в 2021 году. В прошлом году обязательным претендентом на титул стал хорват Филип Хргович. Перед поединком украинца против Фьюри стало известно, что 1 июня Международная боксерская федерация лишит победителя объединительного боя пояса IBF.

Что известно о бое Усик – Фьюри 2

В первом поединке украинец одержал победу после раздельного решения судей. Усику отдали предпочтение два из трех представителей боксерской Фемиды – 115:112, 114:113.

Организаторы поединка определились с терминами боя-реванша. Предварительно он запланирован на октябрь 2024 года в Эр-Рияде. Если IBF не отдаст титул сильнейшему в бою Хрговича и британца Дюбуа, то победитель реванша останется абсолютным чемпионом.

В случае отказа Фьюри от боя у Усика будет минимум три кандидата в соперники. После победителя поединка Хргович – Дюбуа следующими в очереди расположились еще два тяжеловеса – регулярный чемпион WBA Чарр и временный чемпион WBO Паркер.