Усик щемяще высказался об отце после победы над Фьюри: эти слова трудно слушать без слез

Украинский боксер Александр Усик после победного боя с Тайсоном Фьюри щемяще высказался о своем покойном папе. На конференции после поединка он объяснил, почему обратился к нему и воскликнул: "Отец, ты слышишь меня? Мы это сделали!".

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), на слова Усика обратил внимание журналист Майкл Бенсон, который выложил фрагмент конференции на своей странице в X (Twitter).

Что сказал боксер

Так, зрители со всего мира обратили внимание на то, как Усик вспомнил об отце после победы. И на конференции боксера спросили, почему для него это так важно.

Боксер объяснил, что очень скучает по своему отцу. Когда он начал об этом говорить, его лицо сразу изменилось, на глазах появились слезы.

"Я говорил отцу: ты живешь там, я живу здесь. Пожалуйста, не приходи ко мне, я люблю тебя", - сказал Усик.

По словам боксера, ему очень тяжело, когда отец "приходит" к нему. Ведь в эти моменты он начинает вспоминать всю свою жизнь. Отец Усика тоже был боксером в молодости, его не стало в 2012 году.

"Я знаю, он здесь", - сказал чемпион.

Все собравшиеся аплодировали Усику, а сам он уже не сдерживал эмоции. Видео с его словами об отце растрогало сеть, в комментариях пользователи пишут, что им было тяжело не заплакать, когда они слушали боксера.

Oleksandr Usyk in tears at his post-fight press conference after beating Tyson Fury as he gets emotional discussing his late father: "I know he's here."



[ @Queensberry] pic.twitter.com/202rCxfVKJ — Michael Benson (@MichaelBensonn) May 19, 2024

Что известно о бое Усика с Фьюри

В ночь на 19 мая украинский боксер вышел на ринг против британского боксера Тайсона Фьюри. Усик, по решению рефери, получил титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Ему почти удалось уложить Фьюри на пол, но от падения британца спасли канаты на ринге. Осенью может состояться реванш.