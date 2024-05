Усик щемяще высказался об отце после победы над Фьюри: эти слова трудно слушать без слез

Так, зрители со всего мира обратили внимание на то, как Усик вспомнил об отце после победы. И на конференции боксера спросили, почему для него это так важно.

Боксер объяснил, что очень скучает по своему отцу. Когда он начал об этом говорить, его лицо сразу изменилось, на глазах появились слезы.

"Я говорил отцу: ты живешь там, я живу здесь. Пожалуйста, не приходи ко мне, я люблю тебя", - сказал Усик.

По словам боксера, ему очень тяжело, когда отец "приходит" к нему. Ведь в эти моменты он начинает вспоминать всю свою жизнь. Отец Усика тоже был боксером в молодости, его не стало в 2012 году.

"Я знаю, он здесь", - сказал чемпион.

Все собравшиеся аплодировали Усику, а сам он уже не сдерживал эмоции. Видео с его словами об отце растрогало сеть, в комментариях пользователи пишут, что им было тяжело не заплакать, когда они слушали боксера.

Oleksandr Usyk in tears at his post-fight press conference after beating Tyson Fury as he gets emotional discussing his late father: "I know he's here."



